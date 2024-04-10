黃子佼案「創意私房」也見皇池溫泉片 他肉搜誘騙未成年拍片遭判8年6月

黃子佼因是非法情色網站「創意私房」的高級會員，持有7部未成年情色影片，遭社會輿論撻伐。士林地檢署婦幼專組日前偵辦北投皇池溫泉偷拍案，發現創意私房也有相關偷拍影片，今針對創意私房侵害他人隱私及性私密影像，分案偵辦，將指揮刑事局調查中。

北投皇池溫泉御膳館偷拍案，去年在同一個湯屋遭偷拍，影片遭放到社群、創意私房論壇等網站，目前計有4男6女受害。士檢今指出，「創意私房」網站涉有侵害他人之隱私及性私密影像等情事，檢察官主動簽分偵辦，並指揮刑事警察局積極調中，將深入查明此論壇一切違法情事，同時也會聯繫台北地檢署持續綜整偷拍網站相關違法事證，秉持速查嚴辦，將不法之徒繩之以法。

檢方呼籲大眾，參照性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例等相關規定，偷拍網站不當影像，不要轉傳、散布或持有，以免觸法；相關網路平台業者亦應依主管機關通知，移除下架不法網路性影像，趁早阻止此惡劣行徑，一起堅守民眾性自主權之保障！

創意私房(小圈子)偷拍網站是付費會員制，又被媒體稱為「台版N號房」經營者暱稱「老馬」的男子，在美國申請網路空間，2012年成立創意私房，放上偷拍影片或未同意外流的影片，甚至還有未成年相關影像，網站存大量偷拍影片，且用「菜色」分級，有5418個會員，黃子佼就是其中之一。

20多歲周姓男子從創意私房論壇取得未成年人小如（化名）的影片，2019年間透過Instagram聯繫上當事人，聲稱「用指定姿勢拍攝裸露胸部、下體照、影片可以賺錢，拍攝完成在超商寄送現金袋」周男取得影像後封鎖小如，2021年3月又再度聯繫小如，再度要求拍猥褻畫面，恫稱，「不知道如果你同學朋友都看過你身體」、「你男友會不會跟你分手」、「我是建議你好好合作」、「除了你們的同學朋友之外」、「網路應該還有很多人有興趣」