快訊

民主基金會今董事會 順利推舉韓國瑜出任董事長

睽違9年！馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃子佼案「創意私房」也見皇池溫泉片 他肉搜誘騙未成年拍片遭判8年6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

黃子佼因是非法情色網站「創意私房」的高級會員，持有7部未成年情色影片，遭社會輿論撻伐。士林地檢署婦幼專組日前偵辦北投皇池溫泉偷拍案，發現創意私房也有相關偷拍影片，今針對創意私房侵害他人隱私及性私密影像，分案偵辦，將指揮刑事局調查中。

北投皇池溫泉御膳館偷拍案，去年在同一個湯屋遭偷拍，影片遭放到社群、創意私房論壇等網站，目前計有4男6女受害。士檢今指出，「創意私房」網站涉有侵害他人之隱私及性私密影像等情事，檢察官主動簽分偵辦，並指揮刑事警察局積極調中，將深入查明此論壇一切違法情事，同時也會聯繫台北地檢署持續綜整偷拍網站相關違法事證，秉持速查嚴辦，將不法之徒繩之以法。

檢方呼籲大眾，參照性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例等相關規定，偷拍網站不當影像，不要轉傳、散布或持有，以免觸法；相關網路平台業者亦應依主管機關通知，移除下架不法網路性影像，趁早阻止此惡劣行徑，一起堅守民眾性自主權之保障！

創意私房(小圈子)偷拍網站是付費會員制，又被媒體稱為「台版N號房」經營者暱稱「老馬」的男子，在美國申請網路空間，2012年成立創意私房，放上偷拍影片或未同意外流的影片，甚至還有未成年相關影像，網站存大量偷拍影片，且用「菜色」分級，有5418個會員，黃子佼就是其中之一。

20多歲周姓男子從創意私房論壇取得未成年人小如（化名）的影片，2019年間透過Instagram聯繫上當事人，聲稱「用指定姿勢拍攝裸露胸部、下體照、影片可以賺錢，拍攝完成在超商寄送現金袋」周男取得影像後封鎖小如，2021年3月又再度聯繫小如，再度要求拍猥褻畫面，恫稱，「不知道如果你同學朋友都看過你身體」、「你男友會不會跟你分手」、「我是建議你好好合作」、「除了你們的同學朋友之外」、「網路應該還有很多人有興趣」

這次小如沒有上當，立即報警提告，檢警搜索查扣存放猥褻照的隨身碟。士林地方法院認定，周男性觀念偏差而犯罪，犯以詐術違反本人意願之方法使少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑7年6月；又犯以脅迫違反本人意願之方法使少年自行拍攝性影像未遂罪，處有期徒刑4年。應執行有期徒刑8年6月。 可上訴。

士林地檢署分案偵辦創意私房非法論壇。記者李隆揆／攝影
士林地檢署分案偵辦創意私房非法論壇。記者李隆揆／攝影

偷拍 未成年 黃子佼

延伸閱讀

誰該上中國熱搜？《BBC》揭發性侵偷拍報導，微博壓制的輿論溫差

黃子佼捲未成年不雅片 羅志祥重砲譴責：非常不應該！

跟進嘉義縣府 竹縣府宣布黃子佼列入永不合作名單

黃子佼案「不罵就是一夥的」！陳珮騏不忍了洩真實心聲

相關新聞

黃子佼案「創意私房」也見皇池溫泉片 他肉搜誘騙未成年拍片遭判8年6月

黃子佼因是非法情色網站「創意私房」的高級會員，持有7部未成年情色影片，遭社會輿論撻伐。士林地檢署婦幼專組日前偵辦北投皇池...

創意私房違規會員下場「如同公開處刑」 她嚇壞：處理方式比司法狠

近日檢警公開偵查報告，揭露黃子佼持有未成年情色影片，還是非法情色網站「創意私房」的高級會員，一時之間輿論沸騰，有名網友就在網路論壇上發文，講述「創意私房」的可怕之處，在於其會員們無比死忠的追隨。

黃子佼持7部未成年性影像判緩起訴 北檢依職權送高檢署再議

藝人黃子佼因無正當理由持有7個未成年人性影像，台北地檢署上周依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。北檢依職權送台灣...

跟進嘉義縣府 竹縣府宣布黃子佼列入永不合作名單

藝人黃子佼遭查獲持有7部未成年兒少性影像，教育部次長林明裕今天在立法院承諾全面下架與黃子佼有關的合作案、宣傳案等。嘉義縣...

衛福部挨批動作慢…下午發文數位部 封網「創意私房」

朝野立委關注兒少性影像網站「創意私房」封網進度緩慢，立委認為，依據現行法令，衛生福利部已可移除性犯罪有關網頁，卻被施行細...

黃子佼持兒少性影像獲緩起訴 北檢依職權送再議

藝人黃子佼無故持有7部兒少性影像，北檢把黃子佼緩起訴處分。檢察官今天依職權向高檢署送再議，高檢署將分「上職議字案」，逐步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。