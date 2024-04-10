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衛福部挨批動作慢…下午發文數位部 封網「創意私房」

中央社／ 台北10日電

衛福部長薛瑞元表示，今日下午會發函數位部封掉創意私房網站。聯合報記者林俊良／攝影
衛福部長薛瑞元表示，今日下午會發函數位部封掉創意私房網站。聯合報記者林俊良／攝影

朝野立委關注兒少性影像網站「創意私房」封網進度緩慢，立委認為，依據現行法令，衛生福利部已可移除性犯罪有關網頁，卻被施行細則綁手綁腳。衛福部薛瑞元今天表示，下午就會發文給數位部封網。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案。由於近日藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像掀起熱議，朝野立委也關注境外網站「創意私房」封網進度、兒少性剝削相關修法議題。

薛瑞元今天上午備詢表示，現行實務上封網有兩個方式，第一種是有行政處分後，要求下架內容，若網站沒有下架內容才會封網，這種做法比較慢；第二種則是檢方若查到涉及刑事案件，檢察官可扣押作為證據，屆時就可以封網，並表示希望透過修法授權給衛福部能夠封網。

不過民進黨立委洪申翰質詢指出，現行性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例，明定平台業者、主管機關、警察機關得知有相關犯罪情事，應先行限制瀏覽或移除與犯罪有關網頁資料，顯然母法已給衛福部足夠依據，但衛福部卻限縮解釋，遲遲不立即發行政命令給數位部。

洪申翰指出，另一方面，雖然母法給予足夠依據，但兒童及少年性剝削防制條例施行細則卻明定，得要聯絡不到網路業者才能封網，衛福部反而被較低位階的施行細則綁住手腳。

薛瑞元備詢時則當場承諾，今天下午就會發文給數位部，「先把它（創意私房）封掉」。

薛瑞元也說，只要是瀏覽色情網站都可追蹤到，若民眾成為色情網站會員，有一天就會被追蹤到，「在技術上面是可行的」。

薛瑞元 衛福部

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