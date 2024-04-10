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黃子佼持兒少性影像獲緩起訴 北檢依職權送再議

中央社／ 台北10日電

藝人黃子佼。圖／報系資料照片
藝人黃子佼。圖／報系資料照片

藝人黃子佼無故持有7部兒少性影像，北檢把黃子佼緩起訴處分。檢察官今天依職權向高檢署送再議，高檢署將分「上職議字案」，逐步審查全案是否發回續查或駁回再議。

一名網友去年在臉書（Facebook）發文表示，10多年前曾遭演藝圈人士在車上強吻，甚至遭拍裸上半身照片；黃子佼在臉書直播承認是加害者並道歉，但之後另有網友發文指曾被黃子佼哄騙拍裸照。

台北地檢署指揮台北市警方搜索黃子佼住處、工作室等地，並約談黃子佼到案，訊後諭令黃子佼新台幣35萬元交保，限制出境、出海，並核發犯罪被害人保護命令，禁止黃子佼接觸、騷擾被害人及家屬。

檢察官於搜索時查獲7部兒少性影像，依兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有少年性影像罪，把黃子佼緩起訴處分2年，並於緩起訴確定後6個月內，向公庫支付120萬元，於緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。

北檢指出，檢察官今天依職權向台灣高等檢察署送再議。高檢署將會分「上職議字案」，將會慎重審查北檢緩起訴處分書理由及檢察官再議之理由，再就北檢處分是否完備之處，審酌為發回續查或駁回再議之決定。

此外，黃子佼被控於民國102年間，於台北市信義區某工作室，藉由拍攝作品的機會對女子強制性交、強制猥褻、強制拍攝影片。檢察官認定，查無客觀事證，且雙方達成和解，女子已撤回告訴，因此把黃子佼不起訴處分。

另有女子告發指出，黃子佼於她17歲時某日，未經同意即親吻她；另於100年間，以拍攝藝術照為名，使她裸露上半身並拍攝影像。

黃子佼被控強吻部分，檢方指出，屬於性騷擾防治法，是告訴乃論的罪行，但女子未提出告訴，且已陳報和解協議書，予以簽結。另拍攝半裸影像部分，檢方認為，無從認定有性騷擾或強制猥褻行為，女子未提出告訴，查無具體不法犯罪情事，予以簽結。至於黃子佼被控毒品罪部分，檢方另案偵辦中。

檢察官 黃子佼

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