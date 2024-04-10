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黃子佼持兒少性影像 教育部相關單位、學校全面下架合作案

中央社／ 台北10日電

教育部次長林明裕今天在立法院承諾，教育單位將全面檢視並下架與黃子佼（圖）有關的合作案、宣傳案等。圖／聯合報系資料照片
教育部次長林明裕今天在立法院承諾，教育單位將全面檢視並下架與黃子佼（圖）有關的合作案、宣傳案等。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼遭查獲持有7部未成年兒少性影像，教育部次長林明裕今天在立法院承諾，教育單位將全面檢視並下架與黃子佼有關的合作案、宣傳案等。

黃子佼去年捲入MeToo風波，檢方搜索時查獲黃子佼持有7個未成年人性影像，依兒少性剝削防制條例將他緩起訴2年處分，須支付國庫新台幣120萬元。衛生福利部指黃子佼的行為形同性犯罪共犯，不少藝人也發起連署，呼籲立委修法對兒少虐待、性侵害、性剝削修法加重刑罰，以遏止犯罪，也期盼建立更安全的兒少保護網。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告，民主進步黨籍立委陳秀寶質詢時指出，家長對黃子佼事件，都感到非常擔憂和焦慮。

陳秀寶表示，「兒少性剝削零容忍」是跨黨派和全台灣的共識，許多政府單位、學校過去都曾與黃子佼合作，此時應全面檢視、全面下架。

教育部次長林明裕當場承諾，教育部所屬單位和各級學校，與當事人（指黃子佼）有關的合作案、宣傳案、委託案、廣告案等，都一律下架。

林明裕強調，政府對於兒童不雅影片，已建立了一定的下架機制。教育部也會持續加強宣導兒少保護觀念。

教育部 黃子佼

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