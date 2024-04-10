「黃子佼是否戀童癖不重要」 他指這點才最糟糕：不該讓他洗白

近日，黃子佼因被檢方搜出持有未成年少女的私密影片而鬧得沸沸揚揚，許多人也因此將他貼上「戀童癖」的標籤，然而黃子佼究竟是不是因為「戀童癖」而犯罪，目前尚未有定論，有位網友在網路論壇上發文，探討黃子佼的犯罪行為到底是出於何種心理造成的。

原PO在Dcard上以「黃子佼不像煉銅癖」為題發文，表示雖然目前輿論都認為黃子佼就是戀童癖，但原PO剖析，黃子佼真正的扭曲點應該是著迷於「攝影擺拍」和「侵略性凝視」。

原PO認為，沒有一個真正的戀童癖會在容量4T的硬碟中只存放7部未成年影片，黃子佼之所以成為不法情色網站的高級會員，主因是該網站專門供應「偷拍、侵略性視角」的影片。

一般A片，無論演出情節是什麼，都是在參與的演員合意下進行拍攝，但是綜合黃子佼一案的被害人指控與檢警偵查報告，黃子佼偏好的是「調教少不更事的異性、並捕捉她們純真而不自覺的狀態」。

黃子佼曾自述其扭曲的心理成因，源於兒時親眼目睹母親與外遇對象的性行為，兒時的陰影在成人後所發展出的性補償機制，卻使他的性慾與滿足感漸漸扭曲成「逐步逼近捕捉害羞難為情少女的時刻」。

原PO強調，「偷拍外流、未成年性私密影像」（即使合意）都是很嚴重的問題，但黃子佼濫用其於演藝圈的地位，「直接約拍演藝新人的性剝削，才是最噁最泯滅人性」。

原PO指出，「偷拍外流、未成年性私密影像」存在巨大的共犯結構，除掉一個黃子佼，還有成千上百躲在黑暗裡沒被抓到的共惡，「這個要盯的是數發部、立法者，勿枉勿縱」；但在「約拍演藝新人的性剝削」這一問題上，黃子佼就是「唯一主謀和累犯」，絕不應該再給黃子佼有機會洗白、重返大眾視野。

原PO點出黃子佼行為最糟糕的一點即是「他不喜歡對等的、合意的、愉悅的性愛」，而是要從「欺負人」（無論是偷拍或調教）來滿足其自稱從幼時就已經被扭曲的慾望；這種扭曲與心理空洞，應該去接受心理治療來改善，否則不論持有多少影片都滿足不了這種吞噬人心的空虛。

文章留言處，有網友質疑發文目的是否想替黃子佼洗白，原PO澄清自己是想更確實的討論黃子佼的罪行；原PO提出反思，如果創意私房的產業鏈以及黃子佼不是被「戀童癖」驅動的，那僅以戀童癖定論，還會有多少常人未曾設想到的黑暗，隱匿著多少扭曲的慾望及受害者？「嗜好『non-consensual porn』（或稱revenge porn、復仇式色情，指未經同意散布的私密影像）的人，受害者絕對可以是兒童也可以是男性」。