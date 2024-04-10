細思極恐！黃子佼被翻出昔日攝影展 要求模特兒脫丁字褲求真

黃子佼2013年的《人魚》攝影作品展覽，讓模特兒幾近全裸上陣。 擷自「爆廢1公社」林姓網友分享

藝人黃子佼於去(2023)年6月被揭發MeToo醜聞，拍影片認錯道歉，近日又因持有7部未成年少女的不雅片，被檢方判緩起訴處分，震驚全台。有網友翻出黃子佼在2013年7月的《人魚》攝影作品展覽，由於照片皆是模特兒只貼Nu Bra和穿膚色丁字褲的下腰影像，讓網友在發現其持有未成年少女不雅影片後又再度被驚嚇到，並直呼「細思極恐」。

林姓網友以「黃子佼以前的作品細思極恐」為標題在臉書社團「爆廢1公社」上分享，並貼出多張黃子佼在《人魚》展中與作品合影的照片，其中也貼上鄭家純分享友人透露當時拍攝的經過。

鄭家純表示，當時19至20歲的友人也在拍攝的邀請名單內，因為拍攝時被要求只貼Nu Bra和穿膚色丁字褲，且配合全裸人魚的影像要求，身體需往後仰，並用長髮蓋住屁股。但黃子佼拍到一半卻要求模特兒脫掉膚色丁字褲，並且表示自己拍照都不修圖，膚丁若是穿上還是會有點露出來。

友人的經紀人反映，就再辛苦一點下腰就好了，利用髮尾遮住膚色丁字褲的兩側，黃子佼聽完後，並沒有再堅持直接脫掉丁字褲的要求。

鄭家純說：「當下她們都以為，就只是在拍攝影展覽的作品」，但在十多年後看到多位女孩陸續爆出黃性侵或藉拍攝行猥褻之實的案例後，才驚覺這些是黃用藝術來掩護滿足私欲的行徑，因為可以近距離看到好幾位少女的裸體。

黃子佼於2013年7月30日至8月4日在東京涉谷LE DECO受邀參與聯展，其中帶來拍攝14名模特兒的人魚展覽，包括鄭家純、專業模特兒及魔術師均在黃子佼的作品中展出。當時黃子佼在他的作品《人魚》前介紹他拍攝作品的想法，表示拍出近幾全裸的人魚作品，全靠模特兒「下腰」，拍攝時除需努力用腰撐住身體，同時還得維持臉部輕鬆的線條，拍攝過程「相當辛苦」。

黃子佼還直言，該展覽早在4個月前即動身拍攝，為了展覽共拍攝數千張照片，成本也比上次攝影展高出10倍。黃子佼說，想表達世界上有太多虛假的東西，與其想著想要變成什麼，當人非人、動物非動物，或許人魚也會是答案。