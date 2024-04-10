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黃子佼處分無矯治效果？ 專家：強制治療難預防

聯合報／ 記者王聖藜林琮恩／台北報導

藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼持有未成年性影像，檢察官處分他緩起訴；有法界人士認為未達矯治效果，但有專家認為，國外研究證實，單靠強制治療並無法解決問題。

法界指出，檢方對黃子佼治罪法律，是兒童及少年性剝削防制條例第卅九條，持有兒少性私密影像可處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元至卅萬元罰金，屬二年以下的輕罪，處分緩起訴不違法。

有人認為懲罰黃較多金錢，且處罰立即見效，一旦案子起訴到法院，如何證明七部未成年性影像影中人為「幼齒」？可能形成訴訟爭點，黃子佼獲判無罪不是沒機會。

有資深檢察官說，常理來論，黃本身應有特殊性癖好。他認為辦案是一種選擇，沒有好壞對錯問題，但黃子佼罪責用金錢及悔過書去抵銷，並沒有達到矯治效果。

司法精神醫學會理事李俊宏則認為，以科學證據來說，單靠強制治療並無法解決問題，英國歷經三次國家級治療計畫，結果證實強制治療並非預防犯罪的解方。

「性侵害樣態很多，並非每項因子都能用治療預防。」李俊宏說，有些性犯罪與精神疾病、創傷經驗相關，但若反社會傾向太重，不僅治療成效不彰，甚至會有反效果。他認為應先針對需治療者提供治療。如為難以矯正個案，就必須做好嚴格監控，減少再犯機率。

內閣 賴清德

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