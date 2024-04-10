兒少性犯罪 朝野提案修法加重刑責
藝人黃子佼涉持有多部未成年性剝削影片，引發社會公憤。朝野立委一致認為應加重刑責。
民進黨立委范雲昨以英美為例說「影像在內的兒少性交易應列為重大犯罪」，凡查獲持有任何形式兒少情色物品，不管雜誌、照片或影片，皆是嚴重犯罪，判處十至卅年案例很多，台灣應將包含影像在內的兒少性交易列為重大犯罪。
民進黨立委沈伯洋認為，修法當然必要，但程序跟細節很複雜，只是加重刑責可能無法對症下藥，且修法不會溯及既往，也處罰不到黃子佼。
國民黨立委徐巧芯昨再提案修正「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文，包括各項罰則、刑度提高、加入心輔制度、建立加害者資料庫。
民眾黨立院黨團副總召黃珊珊表示，網路論壇販售、散布兒少性影像仍然氾濫，民眾黨團將啟動修法程序，訂定法官量刑基準，「散布愈多、量刑愈重」。
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