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冷眼集／從白玫瑰運動到黃子佼案 司法為何總在被害者傷口撒鹽

聯合報／ 本報記者蕭白雪

藝人黃子佼去年捲入MeToo風波被控涉強制猥褻等罪，檢方搜索時查獲黃子佼向偷拍論壇購買並持有7個兒少性影像。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼去年捲入MeToo風波被控涉強制猥褻等罪，檢方搜索時查獲黃子佼向偷拍論壇購買並持有7個兒少性影像。圖／聯合報系資料照片
從十多年前引發白玫瑰運動的女童性侵案，到這次藝人黃子佼收購未成年性影像案，司法官對於兒少性犯罪的輕忽，對加害者的處理結果，總是在兒少性被害者身上傷口灑鹽，若理應保護兒少的成年人意識總是不足，再多的修法也無法遏止特殊性癖好的狼爪伸向幼童的傷害。

黃子佼收購未成年性影像獲緩起訴爭議爆發後，外界驚訝這種行為用一二○萬元就可脫身，衛福部官員直言太輕縱，朝野立委更齊聲呼籲要修法。

但過去幾年，立法院已針對網路性犯罪多次修法，去年國會通過性暴力犯罪防制四法，宣稱要建構網路性暴力保護網、杜絕性影像犯罪，行政院官網還可見大內宣稱該次修法是要透過加重刑責、對加害人嚴懲等措施，防止私密影像犯罪發生與再犯。

其中「兒童及少年性剝削防制條例」，特別增訂對「無正當理由不得持有少年之性影像」的刑事處罰規定，就是考量這些購買未成年性影像者的行為，正是助長不肖人士偷拍兒少性影片的一大幫凶。

更諷刺的是，黃子佼購買的相關影像來自有「台版Ｎ號房」之稱的性犯罪網站「創意私房」，但該網站過去被停後，又透過轉址方式重生，數位部監管不力，執法機關對境外網站仍舊兩手一攤，各相關部會又是互推責任。

去年通過的新法施行還不到一年，黃子佼案處分結果，已凸顯相關部會對網路性影像犯罪嚴重性的輕忽，尤其購買者如同幫凶是對遭偷拍者二度傷害，如果執法者心態不變，刑責再重的修法也是枉然，難杜絕類似犯罪。

修法 偷拍 未成年 網路 衛福部 黃子佼

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