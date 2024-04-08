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胡睿兒性侵出獄上矯治課蹺課 檢察官訓斥一頓：上課都能搞成刑案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人「蛇姬」林采緹前夫、團體「Under Lover」成員胡睿兒在夜店「撿屍」犯乘機性交罪入監，假釋期滿接受身心治療及輔導教育，但三次蹺課，又被依性侵害防治法起訴，胡今天出庭被檢察官訓了一頓「連上個課都能搞成刑案」。

事實上，胡睿兒上次出庭未到，聲稱沒接到傳票，他今天提早半小時到庭。胡在法庭中表示，上課沒到是請假沒請好、睡過頭、發燒身體不適所致，願意認錯、認罪；庭審20分鐘結束，胡庭後說「錯了就是錯了」、「願意承擔」。

今天開庭時，胡睿兒的公設辯護人認為，胡犯情輕微，非惡意違法，僅一時失慮，請法官從輕量刑，不過，公訴檢察官對胡睿兒很有意見。

檢方表示「連上個課都能搞成刑案」，胡違反性侵害防治法規定，偵查檢察官建議依累犯規定加重刑罰有理，因乘機交罪的處罰與性侵害防治法不上課的處罰，保護的都是社會法益，胡不上矯治課被訴，其罪質與乘機性交並無不同。

檢方說，關於胡睿兒的量刑是否真要加重1/2，請法官調查胡蹺課受3萬元裁罰有無真實繳交，量處胡中高度刑，又告誡胡本來的上課義務仍在。

針對檢方就量刑因子的相關存疑，胡睿兒說，欠繳3萬元近期會補繳，而欠上的課現已補課完畢。

2018年6月16日深夜，胡睿兒在台北市信義區夜店狂歡，隔天凌晨，胡與女舞客交談後，一同飲酒、跳舞，胡將對方帶到地下一樓中控收發室後方的梯間平台，被害女子因不勝酒力而趴在胡的身上，其時，胡睿兒掀起她短裙試圖性侵，不過，胡因擔心曝光，將她拉到後方電梯間性侵得逞。

胡睿兒所犯的乘機性交罪判刑2年確定，他入監服刑獲假釋出獄，假釋期滿後，再由台北市政府社會局安排上性侵害防治矯治課，胡蹺課3次，又被檢察官起訴。

胡睿兒今天出庭認罪認錯。記者王聖藜／攝影
胡睿兒今天出庭認罪認錯。記者王聖藜／攝影
胡睿兒今天出庭認罪認錯。記者王聖藜／攝影
胡睿兒今天出庭認罪認錯。記者王聖藜／攝影

假釋 性侵 檢察官 胡睿兒

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