聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃子佼案引發眾怒 王婉諭：強化2點遏止數位性犯罪

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

前立委王婉諭。圖/聯合報系資料照片
前立委王婉諭。圖/聯合報系資料照片

藝人黃子佼持有多部未成年少女偷拍影片，檢方處分緩起訴二年，支付國庫一二○萬元，各界批評「輕判」縱容性犯罪共犯；小燈泡媽媽、前立委王婉諭表示，性暴力犯罪防治四法今年才通過修正立法，又發生黃子佼持偷拍影片事件，政府應成立專責單位調查數位性犯罪，並有專責機關處理境外性影像外流案件，才有助於遏止類似情況發生。

因應兒少、成人性影像外流等事件發生，今年才完成修訂刑法、犯罪被害人權益保障法、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法等四法，加重持有兒少性影像者或境外散布兒少性影像罪責，但黃子佼持有七部未成年少女偷拍影像，被處分支付一二○萬元，衛福部保護司司長張秀鴛先前曾直言，依她個人立場認為判太低。

王婉諭表示，現階段有二部分需加強，一個是設專責機關與境外平台接洽，下架外流境外性影像，目前一旦散布至境外，若網站架設的位置，台灣並沒有與該國合作，影像就難以下架。

二是成立專責機關調查數位性犯罪，數黃子佼購買未成年偷拍影片的論壇，是一個龐大的集團產業鏈，即使檢調破獲，集團仍可能改名換基地捲土重來，應由專責人力專責調查剷除犯罪。

勵馨基金會執行長王玥好表示，從先前網紅小玉的深偽事件，可了解到性影像的散布可能幾十年都不會完全消失，對被害人的創傷復元更是不利因素；日前四法修正時，在罰則、刑責、散布、被害人服務等也納管，後續將持續關注修法後的防堵效果。

偷拍 影片 性侵 未成年 王婉諭 衛福部 黃子佼

延伸閱讀

黃子佼曾多次與衛福部合作…是否列拒絕往來戶？保護司坦言「很兩難」

黃子佼爆買未成年片…孟耿如代為道歉疑陷聖母情節 諮商心理師這樣看

黃子佼微笑拍手、「十指緊扣」女童 小燕姐變臉急阻止 網看畫面：細思極恐啊

黃子佼觸法孟耿如「替尪道歉」也挨轟 親姊不捨：她很辛苦

相關新聞

傳播小姐被灌倒慘遭酒客硬上 臉還被揍到全是血

台中許姓男子到酒吧叫傳播小姐，卻猛灌對方酒帶回家硬上得逞，對方拒絕甚至被毆到滿臉血，許落網堅決否認，但小姐控訴醉倒醒來驚...

彰化上演「房思琪」翻版 狼師否認犯行被裁定再延押

彰化縣一名國中數學名師經營家教班，以關心課業、按摩紓壓等理由親近女學生，進而發生性關係，受害女學生估計至少10人，狼師去...

黃子佼案引發眾怒 王婉諭：強化2點遏止數位性犯罪

藝人黃子佼持有多部未成年少女偷拍影片，檢方處分緩起訴二年，支付國庫一二○萬元，各界批評「輕判」縱容性犯罪共犯；小燈泡媽媽...

兒少性影像通報下架增 「黑數龐大」

藝人黃子佼持偷拍未成年少女不雅片，引發社會撻伐，根據衛福部統計，去年下半年通報下架兒少性影像數為一七七人，今年光是一到三...

偷拍論壇會員「一樣可惡」 呂秋遠：持有1片就是無數遍

南韓「N號房事件」轟動一時，台灣也有許多類似的網站論壇。律師呂秋遠在臉書表示，加入會員的人一樣可惡，願意付錢去看別人很痛...

菲籍人士來台賣淫、前男友把風 嫖客不滿意檢舉遭查

台北市萬華警分局接獲舉報，西門町一處旅館，有外籍人士涉嫌賣淫，警方上門查緝，發現是24歲菲律賓籍變性人瑪麗亞，上周和27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。