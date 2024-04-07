黃子佼案引發眾怒 王婉諭：強化2點遏止數位性犯罪

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前立委王婉諭。圖/聯合報系資料照片

藝人黃子佼持有多部未成年少女偷拍影片，檢方處分緩起訴二年，支付國庫一二○萬元，各界批評「輕判」縱容性犯罪共犯；小燈泡媽媽、前立委王婉諭表示，性暴力犯罪防治四法今年才通過修正立法，又發生黃子佼持偷拍影片事件，政府應成立專責單位調查數位性犯罪，並有專責機關處理境外性影像外流案件，才有助於遏止類似情況發生。

因應兒少、成人性影像外流等事件發生，今年才完成修訂刑法、犯罪被害人權益保障法、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法等四法，加重持有兒少性影像者或境外散布兒少性影像罪責，但黃子佼持有七部未成年少女偷拍影像，被處分支付一二○萬元，衛福部保護司司長張秀鴛先前曾直言，依她個人立場認為判太低。

王婉諭表示，現階段有二部分需加強，一個是設專責機關與境外平台接洽，下架外流境外性影像，目前一旦散布至境外，若網站架設的位置，台灣並沒有與該國合作，影像就難以下架。

二是成立專責機關調查數位性犯罪，數黃子佼購買未成年偷拍影片的論壇，是一個龐大的集團產業鏈，即使檢調破獲，集團仍可能改名換基地捲土重來，應由專責人力專責調查剷除犯罪。

勵馨基金會執行長王玥好表示，從先前網紅小玉的深偽事件，可了解到性影像的散布可能幾十年都不會完全消失，對被害人的創傷復元更是不利因素；日前四法修正時，在罰則、刑責、散布、被害人服務等也納管，後續將持續關注修法後的防堵效果。