兒少性影像通報事件增 衛福部保護司：黑數龐大

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衛福部性影像中心統計，去年下半年處理案件中，共有兒少177人受害，而今年上半年兒少受害人數增加至181人，保護司表示，兒少性影像通報一定存在黑數，民眾若能減少苛責被害人，黑數才有望下降。情境示意圖。圖／ingimage

藝人黃子佼持偷拍未成年少女不雅片，引發社會撻伐，根據衛福部統計，去年下半年通報下架兒少性影像數為一七七人，今年光是一到三月已一八一人。衛福部保護司指出，未成年性影像外流與成年人相比「更難通報」，藏龐大黑數，盼社會能減少檢討被害人，讓未成年勇於通報，案件浮出檯面。

性影像中心去年八月十五日至十二月卅一日處理一一五一人通報，兒少一七七人、成人九七二人，二人年齡不詳；今年一到三月通報被害人就有九○一人，兒少一八一人、成人七二○人。

「小小孩可能不知道自己是受害者，也可能不知道該怎麼求援。」勵馨基金會執行長王玥好表示，性影像通報的兒少案件數僅是冰山一角，未成年時期遭偷拍，有些有意識受害的未成年，因為害怕通常不願意開口，更遑論主動通報求援，也有很多案例是年幼時期受害，等到成年後才敢對外求援。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，近年兒少性影像通報事件呈現微幅增加，但實際發生的件數一定遠比通報數高，衛福部目前難以推估兒少偷拍性影像黑數，因黑數推估需搭配盛行率調查，十八歲以下兒少性影響學術研究涉及倫理問題，使調查難度增加。

張秀鴛表示，要避免通報黑數，應先改變社會風氣，當兒少遭偷拍影像外流時，不少人會譴責被害人，不乏有家長甚至是師長，檢討被害人太笨、行為不檢點、自己願意脫衣服等，這都會造成被害人恐懼退縮，社會應檢討加害人，幫助被害人檢舉，撤除流傳的影像。

王玥好也說，現在的性剝削已不再只有暴力脅迫，更多是透過誘騙與未成年發生性行為，加上近年網路發展，部分人士利用取得未成年性影像，脅迫性交，表面上是未成年自願，卻伴隨脅迫等權利不對等的關係。

張秀鴛表示，去年下半年性影像移除率為百分之八十二，今年一到三月移除率為百分之八十點四，她再次呼籲，任何人要求在網路上裸聊，或是拍攝性影像等都應該說不，避免影像被不肖人士使用。