刑滿將出獄 再性侵風險高 強制治療3年

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台中地方法院。圖／聯合報系資料照片 古姓男子曾接連持凶器脅迫兩名女童性侵，服刑十六年多即將刑滿出獄，台中地院根據鑑定報告，發現古男有高度再犯風險、低度可治癒性，且在監受治療時，還自稱為滿足私欲學色情片、找女童比較好騙，法院參酌社工、心理評估，裁定古男刑後應強制治療三年。

古男因強制性交等罪被判十八年確定，至今已執行十六年一月，古男服刑期間再經鑑定、評估小組報告決議，認為有再犯危險，檢方因此向法院聲請裁定，命古男進入醫療機構施以強制治療。

台中地院調查，古男分別於二○○一、二○○三年，各犯下一起攜帶凶器對十四歲以下女子，以脅迫方式為強制性交，兩罪定應執行刑十八年，二○○四年又因竊盜、強盜，各判刑六月、七年八月，以上案件共定應執行刑二十年確定。

法院審酌，古男性侵部分，已於今年二月十六日執行完畢，目前持續執行剩餘強盜等案件刑期，預計六月十六日可出獄。但古男在監期間接受團體、個別治療，結果都認定再犯可能性為「高危險」、「低度可治癒性」。

鑑定報告指出，古男犯後毫無自省、社會或家庭支持不佳，缺乏同理心，建議接受刑後強制治療。

鑑定報告記載，古男自稱為滿足私欲，仿照色情影片陸續犯案，還把犯行淡化成「欲望太強，年輕不懂事，老婆房事不配合」、「找女童下手比較好騙」。

法院根據社工、心理師等專業鑑定，雖然古男自稱願意戴電子腳鐐，出獄不會再犯，但權衡比例原則後，仍裁定古男刑後應進入醫療機構或其他指定處所強制治療三年。