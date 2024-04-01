朱學恒遭判1年2月狂收「祝賀花籃」 史書華酸：司法認證性騷豬哥

名嘴朱學恒（圖）酒後強吻北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

名嘴朱學恒被控強吻台北市議員鍾沛君案，法官依強制猥褻罪判刑1年2個月。消息一曝光，不少公眾人物也獻上花籃「祝賀」，繼四叉貓、小商人後，牙醫史書華也跟上這波補刀潮。

朱學恒案件一審判決於3月29日出爐，四叉貓隔天就在臉書PO出他送的花籃照片，似乎對結果相當滿意，他附上卡片酸道：「朱學恒告發自己，官司大勝利」。照片中可以看到另一盆花籃，是由小商人送的，上面則寫著：「朱學恒，親，免錢的最貴」，兩人諷刺意味十足。

四叉貓送花籃酸朱學恒。圖擷「劉宇（四叉貓）」臉書

如今史書華也跟上這波送花補刀潮，他昨（3月31日）在粉專貼出自己準備的精美花籃，附上卡片寫道：「直播天王：滿嘴都是仁義道德，司法認證性騷豬哥」，並在文中大酸朱學恆「猥褻豬哥，得償所望」，還透露花籃是由四叉貓協助贈送。

名嘴朱學恒被判刑一年二月，牙醫史書華跟上送花補刀潮。圖擷自「盾牌牙醫史書華」臉書

貼文曝光後，網友紛紛表示，「好美！誠意十足」、「超好笑的賀卡」、「可以送去哪？一起送啊」、「您訂的花太美了，深覺可惜」、「教主很有誠意捏，這超貴的」。還有網友疑惑花籃是送到朱學恒家裡嗎？對此，四叉貓也現身留言：「是直播辦公室的門口」。

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，但朱自稱酒後「斷片」不復記憶；台北地院審理認為，朱學恒嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權，造成鍾沛君心理傷害，且欠缺性別平權意識、犯後毫無悔悟，應予嚴懲，判處1年2月徒刑，未來上訴若維持判決，須入監。