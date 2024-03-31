狼父性侵女74次 重判9年6月

新北市一名狼父從女兒就讀國小四年級到國中二年級，猥褻性侵女兒多達74次。示意圖／ingimage 新北市一名狼父從女兒就讀國小四年級到國中二年級，常在夜晚趁女兒入睡後，爬到床上強制猥褻性侵，多達七十四次，女兒憂心父母吵架，不敢跟母親哭訴，只有一再強忍，直到念國二，實在無法再忍受，告知輔導老師才曝光，新北地院近日依家暴妨害性自主罪，重判這名父親九年六月徒刑。

判決指出，這名狼父二○一四至二○一九年間，多次趁夜晚趁女兒入睡後強制性侵，頻率高時，幾乎兩周一次，女兒甚至曾哭泣說「這不是應該是你跟媽媽要做的事情，但為什麼是找我？」狼父竟回話說，「因為我就是喜歡」。

二○一九年少女念國二後，有次已穿好學校制服準傋上學，狼父又突然過來從後面抱住女兒，隔著衣服摸胸部，少女當面大聲抱怨，沒想到狼父憤而怒嗆「以後什麼事都不要找我」。少女無法再忍受，到學校後向女同學哭訴後，主動告知學校輔導老師才曝光。

法院審理時，狼父矢口否認有任何強制性交及強制猥褻犯行，還辯稱「這些都是沒有發生的事情」。法院為求慎重，還請台大醫院對少女進行精神鑑定，結論為「少女於本案事件發生後罹患創傷後壓力症」，顯示少女陳述遭父親性侵並非虛構。法官認為狼父罔顧人倫分際，重判九年六月徒刑，可上訴。