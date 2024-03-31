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差1天…性侵犯躲過追訴權時效 依法不起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園市消防局秘書室楊姓助理員涉嫌約炮性侵、偷拍網友，桃園地檢署偵結起訴，另楊男涉及2002、2003年間3起持刀強盜性侵案，則因過了追訴期不起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園市消防局秘書室楊姓助理員涉嫌約炮性侵、偷拍網友，桃園地檢署偵結起訴，另楊男涉及2002、2003年間3起持刀強盜性侵案，則因過了追訴期不起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園市消防局前楊姓助理員去年二月趁約砲性侵女網友，警方採集ＤＮＡ清查，赫然發現他另涉三起桃園地區持刀性侵強盜懸案，但檢方在不起訴書中指出，因桃園警方未報請檢方指揮偵辦，無任何可停止或暫停追訴時效的事由，楊男躲過追訴權時效，只能依法處分不起訴。

警方指出，此三件冷案原以為有望重啟偵辦，無奈楊男性侵網友隔天，三件冷案的追訴權時效已屆滿。

不起訴指出，楊男於二○○二年七月十八日凌晨，尾隨被害甲女進入住處電梯，持水果刀強押至頂樓性侵，離開前還搶走甲女包內的現金二千元及照相機逃逸；同年十二月廿日傍晚，楊男又躲在某大樓電梯內，等被害人乙女與妹妹丙女進入後，持水果刀強押姐妹二人至頂樓，以膠帶纏繞雙眼及手腳，對乙女性侵二次。

二○○三年二月廿二日凌晨，楊男又持水果刀躲在某社區一樓電梯前，將被害人丁女押至頂樓性侵後，持刀將丁女押至提款前領三千元，三案都是強盜性侵，依照舊法追訴時效卅年，刑法修正後改為廿年。

楊男於二○○二年七月、二○○三年二月、二○○二年十二月犯強盜及強制性交、加重強制性交等重罪，但根據犯案日期起算，此三案均過追訴期。

強盜 性侵 桃園

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