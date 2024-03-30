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桃消防助理涉強盜性侵...懸宕多年冷案露曙光 卻因這原因無法辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

遭羈押停職的桃園市消防局秘書室楊姓助理員，去年2月間約炮女網友，卻趁對方病發性侵得逞，採檢DNA清查，赫然發現他另涉21年前桃市龜山、桃園區3起女子遭持刀性侵還強盜財物的懸案，去年2月雖已取得楊男DNA「標準品」供比對，但因北市警方受理後未報請檢方指揮偵辦，又遲至同年11月移送，讓楊男於在學期間所犯重案躲過舊法20年追訴期，桃園地檢署只能不起訴處分。

不起訴指出，2002年7月18日凌晨0點，楊男進入尾隨被害甲女進入住處電梯，持水果刀抵住女子押至頂樓，膠帶纏繞眼、口及四肢後性侵得逞，還搶走甲女包包內現金2000元、照相機後逃逸；同年12月20日傍晚5點30分，又躲在大樓電梯內，正巧被害乙女與妹妹丙女進入，遭楊持水果刀強押至頂樓，膠帶纏繞雙眼及手腳，對乙女性侵2次；203年2月22日凌晨2點45分，又躲在大樓1樓電梯門前，持水果刀將被害丁女腰部押至頂樓，以電線纏繞頂樓鐵門讓丁女無法逃脫，膠帶纏繞丁女眼睛強制性交得逞，又持刀威逼、強押丁女提領3000元後強取。

不起訴理由指出，楊男涉嫌於2002年7月、2003年2月22日犯強盜及強制性交結合犯，以及2002年12月間犯加重強制性交等犯行，惟自上述日期起算20年追訴權時效，前2案追訴時效最遲於2022年7月、2023年2月22日間已完成，後1案追訴時效於2022年12月間已完成，但北市警方的卷證遲至去年11月20日移送檢方，而原先案發地點的桃市警龜山、桃園分局均無報請指揮偵辦，而無任何時效停止的事由，因此次按均已過追訴權時效，自應將楊男予以不起訴處分。

遭羈押停職的桃園市消防局秘書室楊姓助理員，去年2月間約炮性侵女網友，警方取得DNA才知他涉犯2002、2003年間連續3起持刀強盜性侵案，卻因已逾20年追訴期，桃園地檢署偵結，將楊男予以不起訴處分。記者陳恩惠／攝影
遭羈押停職的桃園市消防局秘書室楊姓助理員，去年2月間約炮性侵女網友，警方取得DNA才知他涉犯2002、2003年間連續3起持刀強盜性侵案，卻因已逾20年追訴期，桃園地檢署偵結，將楊男予以不起訴處分。記者陳恩惠／攝影
桃園市消防局秘書室前楊姓助理員利用交友軟體約炮，卻性侵、偷拍女網友，也因此讓他於2002、2003年間連續犯下的3起持刀強盜性侵案曝光，但因已過追訴期，讓他逃過審判。圖／擷自交友軟體「Goodnight」
桃園市消防局秘書室前楊姓助理員利用交友軟體約炮，卻性侵、偷拍女網友，也因此讓他於2002、2003年間連續犯下的3起持刀強盜性侵案曝光，但因已過追訴期，讓他逃過審判。圖／擷自交友軟體「Goodnight」

性侵 桃園

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