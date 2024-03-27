忍辱18年！狼師獨留小三生教室性侵 她檢舉指認特徵

高雄某國小教師遭控18年前性侵女學生，被該校解聘（示意圖）。圖／取自ingimage

高雄某國小2017年爆出性醜聞，謝姓男導師遭檢舉於1999年性侵小三女學童，校方性平會決議將謝解聘，謝不服，上訴至最高行政法院後撤銷發回高雄高等行政法院更審，近日判決出爐，仍判謝敗訴。

判決指出，該校2017年接獲畢業女學生檢舉，指稱18年前謝男對她說出含性意味不當言語，甚至於教室性侵；該校獲報後，隨即召開性平會，組成3人調查小組，除詢問兩當事人事發經過，還訪談當年另4名學生，發現謝男對其他學生也有不當言語及肢體行為，經家長投訴後，謝曾自請離校。

性平會訪談受害女學生及謝，兩人不約而同能說出相同時空背景，如謝住家整修一事，並能繪出相同的教室配置圖，且事隔18年，女學生能清楚說出謝生殖器特徵，以及事發當天詳細經過。

女學生表示，謝男當時是她國小三年級的導師，不僅說出「當我的小老婆」、「我的小弟弟要碰妳的小妹妹」等不當言語，曾在她耳朵吹氣或突然靠近臉龐，甚至，於校慶預演日當天，留她一人獨處教室，原本謝在改考卷，突然喚她過去，正對性向她裸露下體，還露出詭異笑容，狼手伸進她私密處。

謝駁斥女學生的說法，當時他因1年多前車禍，腿部粉碎性骨折，僅能做輕微工作，若對女學生性侵，反容易遭推倒讓傷勢更加嚴重；況且，當時隔壁班留值日生，女學生大可向外求救，謝批女方不實指控。

為此，性平會諮詢醫療專家。「無論是否癒合，不會因為腳問題，影響手的活動！」醫師指出，因謝當時是坐在有輪子的椅子上，對裸露下體、將手伸入女方褲子內等行為，腳傷並無妨礙。

此外，遭遇突發狀況，每個人因生活背景不同，反應有個別差異；高高行認為，事發當時，女學生相較謝處於弱勢權力，因驚慌失措或畏懼謝教師身分，而為大聲呼叫，合情合理。況且，女學生當下見謝裸露，拿起勞作縫針想自保，謝才停止行為。

女學生陳述，事後謝曾親口對她說，「如果告訴家長，敢拆我的台，我就給你難看」，之後只要看到謝，女學生就逃躲遠處，由於，女學生因沒有標準管道可以申訴，而後向家長請求轉班，直至近期才用LINE向同學提起這件往事；而至於「拆台」說法，謝表示，這樣的話有可能說過。

最高法院判決發回更審，因原判決將公立學校依教師法第14條第1項各款對教師解聘處分，定性為懲戒處分，論斷性侵害行為已屆滿10年懲處權行使期，構成違法。

高高行審酌，「行為不檢有損失道」為該校解聘謝師的理由，而解聘為學校終止聘約，尚非行政機關單方以高權做出行政處分，自不得另提起撤銷訴訟，對此，謝更審時變更訴訟聲明，改為確認聘任關係存在；高高行認定，該校解聘謝為合法，兩造已無聘任關係，駁回謝上訴。全案仍可上訴。