性騷學生20年 戲曲學院2狼師遭解聘

人本教育基金會今天上午會同立委范雲（中）、立委郭昱晴（右）共同公布該性平案調查結果，認定國立台灣戲曲學院李師5案中成立4件強制性交，1件強制猥褻；王師2案中成立1件嚴重性騷擾、1件性騷擾。記者董俞佳／攝影 國立台灣戲曲學院李姓老師及王姓老師，涉性侵、性騷學生長達廿年，該校性平案本月調查完畢，兩人案件皆成立，遭該校解聘，仍可申訴，但皆已列不適任教師資料庫。教育部表示，將成立專案小組調查是否還有其他受害者，並整體檢討該校體制。

人本教育基金會昨會同立委公布性平案調查結果，認定李師五案中成立四件強制性交、一件強制猥褻；王師兩案中成立一件嚴重性騷擾及一件性騷擾。

根據該校調查報告，李師用手搓揉或用口吸吮學生生殖器，甚至在其他師生同住大通鋪上，也敢性侵學生。王師在該校長年擔任校務主管，多次擁抱、親學生臉頰，私下將手伸進學生衣服強摸揉胸部，即便學生反抗也不停止。

受害者控訴，多位學生廿多年前舉報，遭校方要求與李師對質，學生嚇得矢口否認，事件才被認定不成立。人本教育基金會執行長馮喬蘭說，教育部早在十幾年前就已知悉本案，該校性平會卻在教育部監督、指責下，還敢包庇受害者，推估受害者絕對不只申請調查的人數。

教育部司長吳林輝說，將成立專案小組，調查是否還有其他受害者，並檢討該校文化、公費制度及學校經營體質等，也允諾將協助受害者心理輔導並提供協助；兩位老師都已遭學校解聘，也列入不適任教師資料庫。立委、人本提到賠償受害者，吳林輝表示將與法制單位研究處理方式。