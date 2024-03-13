女兒14歲的學妹喊「不要」仍遭玷汙 他賠償獲減成1年10月刑

郭姓鐵工2年前在轎車內性侵14歲、女兒的學妹，桃園地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪判郭3年6月徒刑。郭上訴，台灣高等法院12日判他1年10月徒刑。示意圖／ingimage 郭姓鐵工2年前在轎車內性侵14歲、女兒的學妹，桃園地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪判郭3年6月徒刑。郭上訴，台灣高等法院考量他已賠償完和解金，12日依刑法59條「情堪憫恕」條款減為1年10月徒刑。

2022年2月24日晚上10點半，郭姓鐵工將車子停放在桃園市大園區溪海路與溪海路209巷口附近的土地公廟前，卻在車內褪去女學生的褲子，先後用手指與生殖器性侵。女學生不斷地說「不要」，但難逃狼爪。

女學生在父親的陪同下，向大園分局報警，桃園地檢署著手偵查。警政署鑑定，女學生陰道深部檢出男性的DNA，這與她外陰部的DNA一樣，都與郭姓鐵工的DNA–STR型別相符。

桃院審理時，郭坦承不諱，在一審審理時與女學生、對方父親達成和解。桃院認為被害人才14歲，思慮未成熟，欠缺完整的性自主判斷能力，郭卻為了私慾犯罪，對女學生身心、人格發展有不良影響，判他3年6月徒刑。

郭針對刑度上訴。高院認為郭犯後坦承犯罪，並努力籌措和解金，且已賠償完畢，考量整體犯罪情狀，認有依刑法第59條規定酌減其刑的必要，在減刑後判他1年10月刑。