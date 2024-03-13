快訊

獨／名作家涉男男性侵 被害人指「被PUA」報警提告

00919準備配息、24.8元還能買？連10天創新高外資卻連賣⋯老鳥曝「5理由」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女兒14歲的學妹喊「不要」仍遭玷汙 他賠償獲減成1年10月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

郭姓鐵工2年前在轎車內性侵14歲、女兒的學妹，桃園地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪判郭3年6月徒刑。郭上訴，台灣高等法院12日判他1年10月徒刑。示意圖／ingimage
郭姓鐵工2年前在轎車內性侵14歲、女兒的學妹，桃園地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪判郭3年6月徒刑。郭上訴，台灣高等法院12日判他1年10月徒刑。示意圖／ingimage
郭姓鐵工2年前在轎車內性侵14歲、女兒的學妹，桃園地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪判郭3年6月徒刑。郭上訴，台灣高等法院考量他已賠償完和解金，12日依刑法59條「情堪憫恕」條款減為1年10月徒刑。

2022年2月24日晚上10點半，郭姓鐵工將車子停放在桃園市大園區溪海路與溪海路209巷口附近的土地公廟前，卻在車內褪去女學生的褲子，先後用手指與生殖器性侵。女學生不斷地說「不要」，但難逃狼爪。

女學生在父親的陪同下，向大園分局報警，桃園地檢署著手偵查。警政署鑑定，女學生陰道深部檢出男性的DNA，這與她外陰部的DNA一樣，都與郭姓鐵工的DNA–STR型別相符。

桃院審理時，郭坦承不諱，在一審審理時與女學生、對方父親達成和解。桃院認為被害人才14歲，思慮未成熟，欠缺完整的性自主判斷能力，郭卻為了私慾犯罪，對女學生身心、人格發展有不良影響，判他3年6月徒刑。

郭針對刑度上訴。高院認為郭犯後坦承犯罪，並努力籌措和解金，且已賠償完畢，考量整體犯罪情狀，認有依刑法第59條規定酌減其刑的必要，在減刑後判他1年10月刑。

DNA 桃園

延伸閱讀

南投國小校長性侵、性騷未滿14歲女學生 監院通過彈劾

女專科生睡夢中遭父親揉胸隱忍1年 教官主動關心助揪出狼父

北市校門驚見變裝男 戴假髮著女學生百褶裙制服… 警追人查動機

相關新聞

獨／名作家涉男男性侵 被害人指「被PUA」報警提告

有男子指控知名作家何男，長期以「PUA（Pick-Up Artist）」情緒勒索他，還涉嫌在2021年11月間對他性侵得...

女兒14歲的學妹喊「不要」仍遭玷汙 他賠償獲減成1年10月刑

郭姓鐵工2年前在轎車內性侵14歲、女兒的學妹，桃園地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪判郭3年6月徒刑。郭上訴，台灣高...

學長涉性騷 警察調監視器喬事

高雄市李姓警員和黃姓學長等人喝酒唱歌，黃男被在場一名女子提告性騷，李男受託幫忙，假藉辦案前往ＫＴＶ調閱監視器，再將畫面翻...

怪叔叔不斷尾隨、邀約少女還刻意搭同車廂 被依跟騷法法辦

嘉義縣46歲陳姓男子涉嫌自去年6月起陸續跟蹤1名少女，還送禮物及邀約被少女拒絕，他仍不死心，甚至尾隨少女搭同班車廂火車回...

站在遠方拍她「認真的神情」PO網不浪漫 男涉跟騷法判拘役30日

從事外送工作的鄭姓男子與女子相約外拍，展開追求卻未獲好的回應，鄭到她上班地點盯梢、跟蹤，偷拍下她工作時的神情，再天天將照...

捷運站又見偷拍狼 尾隨國中少女掀裙錄影 被揪出曾遭判刑仍再犯

蔡姓偷拍狼曾遭判刑易科罰金仍再犯，2020年間在大橋頭捷運站樓梯，尾隨國中少女，掀起裙子用手機偷拍錄影，幸好手機貼到少女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。