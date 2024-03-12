男子持續跟蹤心儀少年 檢方依跟騷法聲請簡判

嘉義縣陳姓男子被控自去年6月起持續跟蹤心儀的少年，還想送少年禮物及邀約會，甚至跟隨坐同一班車回家，驚恐的少年報警，陳男坦承，嘉檢偵結，依違反跟騷法聲請簡判。

嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書指出，46歲陳男與被害少年素不相識，去年6月30日中午，陳男自嘉義市中山路跟蹤少年至數公里遠的嘉義市立體育館，還告訴少年「我知道你剛剛去那裡，我想送你禮物」，少年拒絕後，陳男仍持續跟蹤，少年則與友人躲在體育館內躲避。

檢方表示，陳男去年7月18日傍晚，自台鐵嘉義車站，一路跟蹤少年至康樂街的補習班，跟蹤時間約2小時。去年10月中旬，陳男搜尋到少年的IG（Instagram）通訊軟體帳號，並傳送「要不要跟我約會」等語，少年隨即封鎖陳男帳號。

檢方指出，陳男於去年12月29日晚上，在嘉義火車站月台觀察到少年行蹤，並在少年前後左右徘徊，後來少年搭區間車要回家，陳男也跟隨坐在同一車廂，讓少年感到十分驚恐，立即透過家人報警，陳男遭鐵路警察帶回詢問。

陳男對於跟蹤少年案情坦承不諱，嘉檢偵結，除了依違反跟蹤騷擾防制法聲請簡易判決處刑外，因被害人為未成年，陳男故意進行跟蹤騷擾行為，請依兒童及少年福利與權益保障法相關規定，加重其刑至1/2，以資警懲。