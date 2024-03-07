女專科生睡夢中遭父親揉胸隱忍1年 教官主動關心助揪出狼父

高雄某專科女學生睡夢中遭父親揉胸，女學生隱忍1年多都未說出實情，直到學校教官發現女學生短時間請假多次，主動關心後學生才脫口遭父親猥褻一事，校方通報後揪出狼父，雖然狼父矢口否認犯行，但女兒求情不要讓父親去關，最後僅輕判6月，緩刑3年。

判決指出，女學生和母親、父親及弟弟同住，2021年11月間，姊弟倆房間沒冷氣，於是跑到父母房間內打地鋪跟父親同睡。

但當晚父親見女兒熟睡，竟伸手摸向女學生的胸部，還詢問「怎麼都沒有反應」，當時女學生早被父親舉動驚醒，但她強作鎮定，未當面揭發父親的惡行。

遭父親猥褻後，女學生隱忍長達1年，直到隔年12月，她拿假單到教官室請假，王姓教官見她短時間內請假多次，詢問女學生狀況，她才脫口「壓力有點大」，教官鼓勵她說出來，女學生還反問「「我真的可以說嗎？」

直到教官不斷開導，女學生才說出遭父親揉胸一事，王姓教官聽到後，立即向上通報。檢警介入調查，女學生曾跟母親訴苦，沒有想要追究責任，檢方綜合事證，認定父親構成猥褻，偵結將他起訴。

高雄地院審理時，父親辯稱是為了檢查女兒有沒有生病發燒，碰觸女兒身體時不小心碰到她胸部，沒有做出揉胸動作。

但母親卻打臉老公，稱自己沒有確診，女兒確實曾跟她提過此事，只是女兒不追究，她只好開導女兒，沒有進一步處理。

法院開庭期間，女學生也向法官求情，稱自己是一時過不去才會跟教官講這件事，不想讓父親去坐牢。