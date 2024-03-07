她去陽台晾衣沒關門...全裸男闖屋持刀逼口交「不吃就砍你」判15年
宜蘭市男子吳建緯前年全裸持摺疊刀闖入同租屋處女房客的房間，毆打女子逼交出現金，再強迫對方替自己口交，並用手機錄影，最後穿上女子男友的內褲離開，最高法院依強盜強制性交罪判刑15年定讞。
吳2022年2月間與女友同居在宜蘭市的租屋處，雖曾見過同租屋處的女子，但雙方素不相識，他同年10月22日晚間6時許，趁女子離開房間至陽台洗衣服而未鎖門，持一把摺疊短刀，趁隙闖入女子房間內，脫去全身衣物躲在衣櫃裡，待女子返回房間，就全裸衝出衣櫃，持刀衝向女子並毆打後腦勺4、5下。
吳見女子大聲尖叫劇烈反抗，拉扯女子頭髮摔倒在地，持刀恐嚇「趕快把錢拿出來」，女子只好從床頭櫃抽屜取出3000元給吳；吳事後強脫女子衣物企圖性侵，見對方不從再度持刀恫嚇「你不吃就會砍你」，強迫女子替自己口交，並拿手機錄影。
吳犯後詢問女子「你男朋友要回來了嗎」，並威脅女子拿內褲給他穿，吳穿上女子男友的內褲後恫稱「不要告訴妳男友，也不要報警」後離開，並將3000元遺留在現場，女子全身傷痕累累，報警揭發案情。
吳始終坦承犯行，法院認為，吳有多項竊盜前科，素行極為不佳，且不知警惕，為逞一己私慾，不以正途獲取財物，以強暴、脅迫方式強盜錢財，甚至強制性交，自我克制能力及法治觀念不足，手段卑劣，且不顧女子一再求饒，全身多處受傷流血，仍執意犯案，惡性重大，一、二審依法判15年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言