她去陽台晾衣沒關門...全裸男闖屋持刀逼口交「不吃就砍你」判15年

宜蘭市男子吳建緯前年全裸持摺疊刀闖入同租屋處女房客的房間，毆打女子逼交出現金，再強迫對方替自己口交，並用手機錄影，最後穿上女子男友的內褲離開，最高法院依強盜強制性交罪判刑15年定讞。

吳2022年2月間與女友同居在宜蘭市的租屋處，雖曾見過同租屋處的女子，但雙方素不相識，他同年10月22日晚間6時許，趁女子離開房間至陽台洗衣服而未鎖門，持一把摺疊短刀，趁隙闖入女子房間內，脫去全身衣物躲在衣櫃裡，待女子返回房間，就全裸衝出衣櫃，持刀衝向女子並毆打後腦勺4、5下。

吳見女子大聲尖叫劇烈反抗，拉扯女子頭髮摔倒在地，持刀恐嚇「趕快把錢拿出來」，女子只好從床頭櫃抽屜取出3000元給吳；吳事後強脫女子衣物企圖性侵，見對方不從再度持刀恫嚇「你不吃就會砍你」，強迫女子替自己口交，並拿手機錄影。

吳犯後詢問女子「你男朋友要回來了嗎」，並威脅女子拿內褲給他穿，吳穿上女子男友的內褲後恫稱「不要告訴妳男友，也不要報警」後離開，並將3000元遺留在現場，女子全身傷痕累累，報警揭發案情。