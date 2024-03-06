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假借推拿治脊椎側彎…7旬翁注射藥物性侵少女10次 逃亡遭通緝註銷護照

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

老翁曾文壇2005年間假借推拿治療少女脊椎側彎，卻對少女注射藥物，讓少女全身無力、出聲困難，再強制性交得逞多達10次，已遭「以藥劑強制性交罪」判刑10年徒刑確定。士林地檢署今公布，曾翁遭通緝在逃，發函外交部註銷護照

士檢今公布，曾文壇故意對少年犯以藥劑強制性交罪判處有期徒刑10年確定，其對未滿16歲少女注射藥劑後，強制性交得逞合計10次，致被害人身心受創，危害社會治安重大，發函外交部領事事務局廢止並註銷護照。

曾男在12年前曾上訴辯稱，他注射的藥物是治療肌無力症狀，注射後是增加肌耐力，非讓人感到全身無力，原判決無事藥物食品檢驗局和台大醫院的報告，偏信少女說法，為調查少女注射藥物後，身體無力是否屬實、多久能回復等，強制性交次數，及他已70多歲，性功能是否正常有無可能一週1至2次性行為等，皆未能查查詳實。

曾男稱，「Neostigmine Methylsulfate」非「樂舒肌力注射液」，而應譯為「新斯的明」，1組20多名，如施打8至16瓶，怎會扣2得24瓶，少女指述籠統，無其他證據補強。

法院認定，曾男在2003年SARS流行期間，用中藥藥草替少女母親調身體，讓少女母親對其信任有加，後續用少女「脊椎側彎嚴重，可以民俗療法推拿整脊改善」等語，從2005年8月中旬至10月下旬間，假借在住處3樓替少女推拿治療，以樂舒肌力注射液，注射臀部，導致「全身無力、出聲困難」曾以下體插入方式強制性交10次。

法院指出，藥物食品檢驗局報告稱，註冊此藥物後可能產生虛弱副作用，台大醫院報告則是，經查文獻曾有少數無力、頭暈、發音困難、意識喪失、痙攣、嗜睡等不良反應案例，若加上過量或併用其他藥物，可確有可能全身無力、無法發出聲音之狀況，但仍須視個案情況判斷。

最高法院認定，少女雖對於詳細時間、次數、是否射精等細節，有所出入，但曾男利用整脊機會予以注射藥劑，使其全身無力、出聲困難，致被強制性交10次以上的基本陳述，始終一致，原審斟酌其他證據，本於經驗法則與論理法則，予以採信，認定曾男犯罪10次自屬合法，駁回上訴。

示意圖。圖／ingimage
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通緝犯曾文壇，故意對少年犯以藥劑強制性交罪判處有期徒刑10年。圖／翻攝高檢署通緝查詢系統
通緝犯曾文壇，故意對少年犯以藥劑強制性交罪判處有期徒刑10年。圖／翻攝高檢署通緝查詢系統

性侵 護照 通緝

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