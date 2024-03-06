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男追直播主不成由愛生恨、傳訊辱罵 依跟騷法判拘役58天罰4萬

中央社／ 南投縣6日電

林男追求1名女直播主傳訊示愛，女子明確拒絕，林男由愛生恨傳訊息嘲弄、辱罵、警告，女直播主心生畏懼，法官依跟蹤騷擾防制法判拘役58天，併科罰金4萬元。可上訴。示意圖。圖／ingimage
林男追求1名女直播主傳訊示愛，女子明確拒絕，林男由愛生恨傳訊息嘲弄、辱罵、警告，女直播主心生畏懼，法官依跟蹤騷擾防制法判拘役58天，併科罰金4萬元。可上訴。示意圖。圖／ingimage

林男追求1名女直播主傳訊示愛，女子明確拒絕，林男由愛生恨傳訊息嘲弄、辱罵、警告，女直播主心生畏懼，法官依跟蹤騷擾防制法判拘役58天，併科罰金4萬元。可上訴。

根據南投地方法院刑事判決，林姓男子民國112年2月認識在南投縣內從事直播主工作的女子，林男表達追求之意，但女直播主明確表示不接受追求，不料林男仍基於跟蹤騷擾犯意，密集、不分時段使用通訊軟體LINE打電話及傳訊息給女直播主，林男不滿女子不理會，更傳嘲弄、辱罵、警告等訊息讓女子心生畏懼。

女直播主指出，林男幾乎每天聊天及傳送語音留言想追求她，她明確表示拒絕，後來林男陸續傳送帶有威脅、辱罵意思等訊息，讓她感到恐懼，影響日常生活及睡眠作息，且她本身有憂鬱症，林男行為導致病況加重，林男還不斷用語音訊息騷擾，並用「親愛的老婆」之類稱呼叫她，也講了很多難聽的話，讓她覺得很可怕。

林男曾向女直播主表示「妳做我親愛的」、「我很會搞事情，到時候不要來跟我求」、「我絕對把妳搞到悽慘落魄」等言語，檢察官勾稽雙方LINE對話紀錄，認定林男有嘲弄、辱罵、警告之意，且行為不分白天、深夜、凌晨時段，女子因此心生畏懼、病情加重。

林男否認跟蹤、騷擾女直播主，也辯稱沒有追求行為，而那些LINE訊息是酒後傳出；不過，檢察官仍認定違犯跟蹤騷擾防制法而提起公訴，法官依跟蹤騷擾罪判處拘役58天，併科罰金新台幣4萬元，拘役如易科罰金、罰金如易服勞役，均以1000元折算1天。

直播主 跟蹤騷擾

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