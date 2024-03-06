女大生借宿男同學家睡醒「下面就流血」 揪出他1個月性侵4次下場曝光

桃園1名男大生以陪同患抑鬱女大生覆診，其後邀約女生到其宿舍借宿，並曾4次趁女生服藥後昏睡性侵。示意圖／ingimage

桃園1名男大生以陪同患抑鬱女大生覆診，其後邀約女生到其宿舍借宿，並曾4次趁女生服藥後昏睡性侵。女生睡醒後發現下體流血，初時仍不以為意，後來男生自白性侵，遂報警將對方拘捕。法院早前就4項乘機性交罪，判男生入獄5年，不過男生提出上訴，法院因他無前科，且以70萬新台幣與女生和解，逐改判入獄2年，獲緩刑5年。

綜合台灣媒體報導，根據判決書，案發於2019年，事主A女患有憂鬱症需定期回診，被告男大生主動請纓要陪她覆診，因A女上學地點在男生住處附近，因此答應男生的邀約到他家借宿，以便翌日方便回校上課。

A女憶述當晚10點半左右服藥後昏睡，男大生趁她熟睡性侵，所以當下並沒有發現；A女指「隔天早上發現下體出血，我以為月事來，所以沒多加懷疑，之後被告道歉，在自白書寫到，我才知道遭性侵」。其後男生重施故技，女生曾質問男生為何她下體會出血疼痛，男生說是睡覺時他的下體被踢到，他回踢才弄傷她，更曾稱女生主動與他發生性行為。

A女指男生第4次邀約她借宿，一度想拒絕，其後她穿牛仔褲及繫上皮帶，以防事件再度發生，但隔天醒來牛仔褲及皮帶也被脫去，她再質問男生，對方坦承曾發生性行為，但辯稱是她主動，女生其後決定報警。

案件一審時法官指男生在1個月內4度性侵女生，且將責任推諉給對方，加重女生的身心壓力，不認罪加上態度欠佳，沒有悔意，因此依乘機性交罪共4罪，合共判他入獄5年。

不過男大生其後提出上訴，法官考慮到男生無前科，因一時衝動未能自制而犯案，手法尚未算暴戾激烈，加上他願以70萬元新台幣與女生達成和解，因此撤銷一審判決，改判入獄2年，獲緩刑5年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

延伸閱讀：

女生遭性侵「下體無撕裂傷」被質疑 怒斥：他就小啊！ 判決是…

性侵小六男童終懷孕產子 女教師判囚17年半 喊冤︰我才是受害者

文章授權轉載自《香港01》