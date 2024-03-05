控被男同事壓床脫褲性侵未遂公司卻冷處理 女房仲怒提告

新北市Y姓女房仲，透過臉書控訴同公司一名男同事，涉嫌在去年12月初趁客戶未到答達看屋地點，在屋內伸出狼抓對她性侵未遂。事後公司卻希望她「小事化無」，她無法正常面對，精神出現狀況就醫，最後還遭公司解雇，決定訴諸法律，並透過臉書寫下整起事件經過，希望這件「ME TOO事件被更加重視」。

據了解，Y女透過臉書表示，她兩年前到新北林口某連鎖房屋公司擔任房仲。去年12月9日下午，她與公司一名L姓男同事一起帶客戶看屋，當天兩人先抵達看屋地點。未料，L男竟把她壓在屋內床上，脫她褲子，觸碰她身體，還用下體頂她私密處，甚至在Y女耳邊說極噁心的話，Y女奮力抵抗制止，L男才罷手。

Y女陳述，一切發生得太突然，她非常害怕不知道該如何反應，甚至不敢透露給家人和朋友知道，但兩人工作重疊，下班後同事之間有聚會，兩人不時接觸讓她不斷回想曾被試圖性侵，恐懼無助感越來越深。

Y女說，今年1月3日她壓力大到忍不住，向L男女友及公司副總女兒透漏整件事發經過，當晚即收到L男傳來line訊息「我恨透你了，是你讓我失去一切」，豈料，同月5日向公司副總反應，得到回應竟是要她「大事化小，小事化無，公司不介入處理，也沒辦法斷定誰對誰錯。」還說如果去報案，未來大家查她名字，都會知道她發生過這種事情，這言論讓她心生畏懼，不敢報警尋求幫助。

Y女指，同月6日L男傳訊息道歉「深刻反省….說聲抱歉….願意承擔一切……也一定會做改變」還主動提起，如果她有休息意願，願意給付她基本薪資2萬7000元，隔天7日L男向跟公司提留職停薪。

Y女說，同月17日公司告知L男想復職，旋即她身邊親友便接到施壓電話，檢討、說她不應該威脅L男給賠償金。她才意識到，和解條件是林男主動提出，最後卻演變成威脅他？為什麼她一再的忍讓，反而讓公司老闆、主管以及同事曲解、傷害？遂於1月18日在朋友鼓勵下赴警局，對L男提告強制猥褻，並向勞檢處、勞工局申訴公司不聞不問，沒有介入處理。

Y女說，接連幾天她情緒無法平復，晚上無法入眠，1月21日向公司調假未獲準，公司告知她「沒去就記曠職」，她轉向經理說明，得到「多次違反公司規定，從即日起免除職務………」她覺得公司不重視職場性騷擾的嚴重性，只有她一個人整天活在恐懼之中，心裡承受巨大壓力，為此她精神開始出狀況，得由家人陪同去看醫生服藥諮商。

昨天她透過臉書寫下2280個字，除陳述整起事件，希望「希望此事件能夠讓METOO事件被更加重視，避免再有下個受害者讓同樣的事情再次發生。」此外，她也針對截圖內容（經理文字中提起欠公司的26萬借支，是因她去年被詐騙錢，為應付生活而向銀行貸款，期間因貸款及生活開銷出現問題，故先向公司借支，這筆錢也在解僱隔日1月22日全數還清） 說明。

對此，L男委任律師向媒體說，她主張12月9日遭性侵之後，一直到1月3日以前，她其實都沒有對公司主管或是同事講這一件事情，完全沒有。而且她還如常地邀我的當事人（L男）喝酒、唱歌、打牌。會道歉的原因是因為，我的當事人想大事化小，不要影響公司，但事實上沒有發生過這件事情。檢察官確定就這女生提告的部分不起訴以後，他（L男）才會去對她提誣告。

房仲公司則聲明，Y女屢次遲到，任職26個月之中，僅有4個月為全勤。且工作態度完全不積極，執行工作業務時處理私人事務，如剪髮、看醫生、買私人物品，逛OUTLET或回家睡覺。因其生活理財之問題，曾向本公司支借新台幣26萬元，案發後如常參與聚會，聖誕節交換禮物。與其所稱性侵之同仁互動如常，案發後仍持續至該同仁住處打牌，邀約晚上唱歌，甚至邀其出遊露營。

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