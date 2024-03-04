快訊

桃機南跑道歲修航班大亂惹怨 交通部認疏失：2原因致延誤超乎預期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9歲女童遭猥褻告知母「親阿伯那個」 狼伯被判刑4年4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣57歲陳姓男子見女性友人的9歲女兒年幼可欺，帶她觀看色情影片並對她進行各種猥褻行為，還拍下過程把影片上傳到Google雲端相簿；被女童的母親發現後，雖承諾要供給女童讀完大學，但涉犯加重強制猥褻等罪，判決有期徒刑4年4月。可上訴。

判決書指出，陳男認識女童的母親，因此與女童互動頻繁，2019年起帶女童到他的住處觀看色情影片，強行撫摸胸部，又趁女童到他住處午睡時，強行撫胸並用生殖器摩擦女童下體。陳男食髓知味，事隔兩個月帶女童到台中市某公園遊玩，帶她進公廁又強摸胸部及下體。

陳男見女童的母親不知情，竟要求女童自拍身體隱私部位影片line給他，一個月後他用手機拍女童裸體，事隔一個月除了拍影片，還要求女童口交、撫摸女童下體並全程錄影，影片都上傳Google雲端。女童把「親陳阿伯那個」告訴母親，女童的母親怒不可抑，後來達成調解並寫悔過書。

但陳嫌涉犯對14歲未成年女子妨害性自主罪，警詢後移送偵辦，檢察官提起公訴。彰化地方法院法官審酌，陳男為滿足自身性慾，明知女童未滿12歲，身心發展未臻成熟，竟強制猥褻、合意猥褻及性交、製造及拍攝Ａ女性影像等犯行，影響女童身心健全發展甚鉅。

法官考量陳嫌自始坦承全部犯行，犯後態度尚佳，且前無任何刑事犯罪紀錄，再審酌已與被害女童的母親達成調解，女童也請求給予陳嫌機會，可見陳嫌已盡力彌補女童損害，兼衡他的犯罪動機與目的、犯罪手段、犯罪情節、所生危害、犯罪期間長短、女童意見，及他的工作、家庭等狀況，依涉犯3次加重強制猥褻罪、1次對於未滿14歲女子為性交罪、1次製造兒童性影像罪、9次拍攝兒童性影像罪，判處有期徒刑4年4月。

彰化縣57歲陳男涉嫌強制猥褻女性友人的年幼女兒，被判處有期徒刑4年4月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣57歲陳男涉嫌強制猥褻女性友人的年幼女兒，被判處有期徒刑4年4月。記者簡慧珍／攝影

影片 猥褻

延伸閱讀

台中男隨機闖出租大樓 蹲熟睡女旁大腿一路摸到屁股

猥褻朋友國小外孫女 拒測謊遭起訴 賠30萬換緩刑

給100元買零食 安親班司機多次猥褻8歲女童判刑12年

足球／C羅猥褻手勢挑釁觀眾 沙烏地足協禁賽一場並罰款

相關新聞

人夫抓包妻外遇已婚大學講師 她還辯是「類精神醫療處置」

一名人夫找徵信社調查妻子，發現在大學擔任行政人員的妻子，外遇已婚大學講師，除了在公開場合像熱戀般男女，摟抱接吻、互相餵食...

9歲女童遭猥褻告知母「親阿伯那個」 狼伯被判刑4年4月

彰化縣57歲陳姓男子見女性友人的9歲女兒年幼可欺，帶她觀看色情影片並對她進行各種猥褻行為，還拍下過程把影片上傳到Goog...

大義滅親！兄兩度偷拍洗澡 妹堅持提告到底

新北市中和一名男子，去年3月為滿足個人性慾，竟然異想天開，在自家浴室裝設外型如骰子的微型行車記錄器，偷拍親妹妹洗澡；同年...

台中女童功課沒寫好 導師關心意外揭外公友人狼行

台中市一名國小女童在前年底因功課沒有寫好，被陳姓導師關心，未料女童卻透露，近日遭外公的朋友在家摸胸部、下體，導師得知後，...

富商偷吃女公關又激戰女鄰居 與妻1670萬和解助兩女脫身

高雄一名富商和妻子分居在外購屋獨居，陸續和侯姓酒店女公關、大樓葉姓女鄰居發生婚外情，富商為獲得妻子原諒，與妻子簽下和解書...

新竹恐怖變態男友 傳母遺照、外洩性愛照只為要她現聲

恐怖變態男友！新竹一名吳姓男子與交往15年的女友感情生變，吳不斷騷擾對方，女友不堪其擾與吳疏遠，吳竟將其母遺照傳給對方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。