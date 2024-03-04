9歲女童遭猥褻告知母「親阿伯那個」 狼伯被判刑4年4月

彰化縣57歲陳姓男子見女性友人的9歲女兒年幼可欺，帶她觀看色情影片並對她進行各種猥褻行為，還拍下過程把影片上傳到Google雲端相簿；被女童的母親發現後，雖承諾要供給女童讀完大學，但涉犯加重強制猥褻等罪，判決有期徒刑4年4月。可上訴。

判決書指出，陳男認識女童的母親，因此與女童互動頻繁，2019年起帶女童到他的住處觀看色情影片，強行撫摸胸部，又趁女童到他住處午睡時，強行撫胸並用生殖器摩擦女童下體。陳男食髓知味，事隔兩個月帶女童到台中市某公園遊玩，帶她進公廁又強摸胸部及下體。

陳男見女童的母親不知情，竟要求女童自拍身體隱私部位影片line給他，一個月後他用手機拍女童裸體，事隔一個月除了拍影片，還要求女童口交、撫摸女童下體並全程錄影，影片都上傳Google雲端。女童把「親陳阿伯那個」告訴母親，女童的母親怒不可抑，後來達成調解並寫悔過書。

但陳嫌涉犯對14歲未成年女子妨害性自主罪，警詢後移送偵辦，檢察官提起公訴。彰化地方法院法官審酌，陳男為滿足自身性慾，明知女童未滿12歲，身心發展未臻成熟，竟強制猥褻、合意猥褻及性交、製造及拍攝Ａ女性影像等犯行，影響女童身心健全發展甚鉅。