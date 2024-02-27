台中色舅公抓女童摸下體指侵 她隱忍7年才吐露遇害心聲
台中1名舅公趁著家族孫子輩的7歲女童來訪時，利用小孩玩耍期間將她抓到床邊，還伸狼爪進她內褲亂摸並指侵，女童隱忍7年多才吐露心聲，舅公全部否認，但女童前後指證歷歷，法院認為她說法高度可信，審酌舅公為滿足私慾戕害女童身心，依強制性交罪判他8年，可上訴。
檢警調查，女童的家族2015年間到東勢區舅公住處露營、遊玩，舅公趁著家族孩童在屋內嬉戲期間，將女童抱住強行抓到床的內側，並以棉被掩蓋手伸進她內褲撫摸下體還指侵得逞。
台中地院審理時，舅公矢口否認性侵，辯稱當天都在屋外整理沒有跟女童在房內，更沒對她性侵；其辯護人也說，女童陳述時間背景和當天在場親友不符，且舅公曾做腰椎手術不宜提重物，不可能將當時已小學2年級的女童抓到床內側，且女童沒呼救反而隱匿此事。
女童證稱，當天被舅公帶到床最內側，對方手伸進她內褲摸，還用中指伸進去，她扭動反抗卻被壓住，別的小孩以為他們在玩，大人應該也只聽到小孩玩鬧聲。
學校老師也說，女童遇害未立即跟家人告知，直至2022年接受學校輔導諮商，因又有家族活動才主動向老師提及，但女童當時抗拒通報，經校方溝通表示會和她一起面對才通報；女童父母也說，女兒哭著說遇害過程，整個人很崩潰。
法院並比對相關親友證詞，加上女童說法前後一致並無矛盾，也查無少女有誣陷舅公的動機理由，不採信舅公辯詞，認為他犯行明確。
法院審酌，舅公為滿足私慾對女童性侵，造成她身心健康、人格發展有不良影響，犯後矢口否認，顯未能反省，依犯對未滿十四歲之女子為強制性交罪判他8年徒刑。
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