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涉熊抱護理師 消防員記過

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

新北市消防局第二救災救護大隊部一名羅姓消防員，涉嫌於上個月中性騷擾護理師未遂，目前消防局已啟動性平會調查。記者曾伯愷／攝影
新北市消防局第二救災救護大隊部一名羅姓消防員，涉嫌於上個月中性騷擾護理師未遂，目前消防局已啟動性平會調查。記者曾伯愷／攝影
新北市消防局第二救災救護大隊羅姓消防員，上月餐敘結束，準備從大隊部回家，巧遇心儀女護理師，藉酒意連續兩次環抱護理師未遂，護理師驚嚇奪電梯門而出，心生畏懼向消防局檢舉，事件才曝光。消防局已受理並召開性平會，依規定記過，調離現職。

據了解，羅男（卅六歲）畢業後分發新北市消防局，三、四年前從新北市消防局第二救災救護大隊五泰林中隊部，調至第二大隊大隊部擔任大隊長司機，工作表現並不突出，因酒品不好，每每喝酒便有越矩行為，單位長官已告誡多次。

據悉，羅男心儀大隊部一名護理師，時有搭訕攀談但未獲芳心。上月十一日晚上，羅男餐敘返回到大隊部後，不久就與護理師一同搭電梯準備回家。羅男藉酒意壯膽，趨前欲環抱護理師說「我好喜歡妳」，護理師嚇到用手撥開，詎料羅男竟把護理師逼到電梯牆角，欲進行二次熊抱。

護理師當場推開羅男，趁電梯開門，立即衝出向外求援。性騷擾一事傳開後，護理師向消防局填寫「性騷擾申訴書」，案件才曝光。

性騷擾 消防員 護理師 電梯

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