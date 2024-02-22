男網友接送尾隨進廁所無套性侵 少女崩潰嚇哭急買避孕藥
台中蔡姓男子上網認識1名國中少女，騎車載她回家途中卻尾隨對方進女廁，不顧她尖叫反抗竟強吻襲胸逼口交，甚至沒戴保險套硬上得逞，少女孤立無援下只再搭蔡的車回家，途中還去買避孕藥，法院審酌，蔡造成少女終身陰影，且犯後否認態度不佳，依強制性交罪判他3年10月，可上訴。
檢警調查，少女2023年1月7日和同學去豐原區逛夜市，回家前就聯繫蔡男來載她們回去，蔡騎1輛機車到場藉故拒絕載另名同學，並趁少女單獨去上公園廁所時尾隨進去，還朝她強吻、襲胸，並逼口交最後性侵得逞，結束後還載她去買避孕藥。
台中地院審理時，蔡男矢口否認性侵，辯稱沒有違反少女意願，也沒有強暴行為，蔡的辯護人也說，少女遇害沒立刻拿手機報案，反而載搭蔡的車回家，且少女有男友卻聯繫蔡到場接送，2人可能因兩情相悅才在廁所發生關係。
少女證稱，進廁所時蔡男就跟進來，她有尖叫但附近沒人，隨後遭蔡脫衣強吻，還被逼口交且蔡男沒有戴保險套，最後趁蔡拿衛生紙擦拭生殖器的時候哭者跑出來，最後蔡載她去買避孕藥，另監視器也拍到，蔡男當時尾隨在少女後面跟著進入廁所，沒多久少女就抱著衣服逃出來。
法院認為，少女當時才國中，年紀尚輕欠缺處世經驗，且在公園遇害時身無分文也沒交通工具，處於孤立無援下又擔心被性侵懷孕，急迫購買避孕藥，且第一時間沒報案也可能擔心遭父母責罵，不採信蔡男證詞。
法院審酌，蔡男無視少女掙扎拒絕，仍對她強制性侵洩慾，造成其身體、心理終生難以抹滅恐懼及傷害，且蔡犯後否認無悔意、惡性非輕，至今也沒和解，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判他有期徒刑3年10月。
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