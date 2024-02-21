舔胸伸手誆稱「傳功力」 台中7旬神棍收驚時性騷…高中少女訊息嘆：我髒了

台中74歲黃姓老翁開設神壇，他趁1名高中少女來收驚時帶進小房間脫衣，自稱要「傳功力」就伸手摸她胸，還整個人坐到對方身上舔胸部，事後更命少女不能說出去否則會破戒，少女遇害身心嚴重受創，法院審理後依強制猥褻罪判黃10月徒刑，可上訴。

檢警調查，黃翁擺設神壇從事收驚、除煞，因少女2023年2月車禍受驚嚇，同月13日透過親友帶她到黃翁的神壇要收驚，黃就要求和對方單獨進入小房間，並脫掉她上衣、內衣，少女誤以為要淨身沒反抗。

黃再伸鹹豬手朝少女摸胸，還問「下體有沒有不舒服的感覺？」經少女說沒有後，再命她躺在床上，黃變本加厲朝她舔胸部，再問「下體有沒有不舒服？」還整個人坐在她身上，詢問能不能親嘴等，最後又摸她胸部表示要「傳功力」給她，少女當下隱忍配合。

台中地院審理時，黃翁否認猥褻，辯稱指要求少女解開上衣第1、2顆鈕扣，將手放在她胸部中間灌氣，沒有撫摸她乳房也沒有舔胸。

少女指證歷歷，表示被黃翁摸、舔胸部後，黃還要不能將這事告知旁人「否則會破戒」，自己當下嚇到不知如何開口、反抗，但黃翁猥褻她時都沒有經過她同意，但感到很噁心，最後才跟家人坦白遇害。

法院也勘驗少女傳給友人的訊息，表示「我真的不知道怎麼開口」、「我直接被阿伯偷吃」、「脫我內衣、抓我的奶」、「我髒了」，「怪我自己沒有推開」等；另少女驗傷時，胸部也採集到黃翁的唾液。

法院審酌，黃翁利用少女對民俗信仰信任對她猥褻，戕害她身心釀嚴重心理創傷，犯後也沒和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判他有期徒刑10月。