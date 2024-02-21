快訊

私校退場雙軌制逃逸首例 大漢技術學院停辦「花蓮再無科大」

華航維修員遭夾事故原因曝 同事聞聲急送醫「僅17分鐘仍救不回」

金廈海域爭端升溫 賴清德三點表態：妥善處理、堅定執法、避免再現

舔胸伸手誆稱「傳功力」 台中7旬神棍收驚時性騷…高中少女訊息嘆：我髒了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中74歲黃姓老翁開設神壇，他趁1名高中少女來收驚時帶進小房間脫衣，自稱要「傳功力」就伸手摸她胸，還整個人坐到對方身上舔胸部，事後更命少女不能說出去否則會破戒，少女遇害身心嚴重受創，法院審理後依強制猥褻罪判黃10月徒刑，可上訴。

檢警調查，黃翁擺設神壇從事收驚、除煞，因少女2023年2月車禍受驚嚇，同月13日透過親友帶她到黃翁的神壇要收驚，黃就要求和對方單獨進入小房間，並脫掉她上衣、內衣，少女誤以為要淨身沒反抗。

黃再伸鹹豬手朝少女摸胸，還問「下體有沒有不舒服的感覺？」經少女說沒有後，再命她躺在床上，黃變本加厲朝她舔胸部，再問「下體有沒有不舒服？」還整個人坐在她身上，詢問能不能親嘴等，最後又摸她胸部表示要「傳功力」給她，少女當下隱忍配合。

台中地院審理時，黃翁否認猥褻，辯稱指要求少女解開上衣第1、2顆鈕扣，將手放在她胸部中間灌氣，沒有撫摸她乳房也沒有舔胸。

少女指證歷歷，表示被黃翁摸、舔胸部後，黃還要不能將這事告知旁人「否則會破戒」，自己當下嚇到不知如何開口、反抗，但黃翁猥褻她時都沒有經過她同意，但感到很噁心，最後才跟家人坦白遇害。

法院也勘驗少女傳給友人的訊息，表示「我真的不知道怎麼開口」、「我直接被阿伯偷吃」、「脫我內衣、抓我的奶」、「我髒了」，「怪我自己沒有推開」等；另少女驗傷時，胸部也採集到黃翁的唾液。

法院審酌，黃翁利用少女對民俗信仰信任對她猥褻，戕害她身心釀嚴重心理創傷，犯後也沒和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判他有期徒刑10月。

高台中74歲黃姓老翁開設神壇，他趁1名高中少女來收驚時帶進小房間脫衣，自稱要「傳功力」就伸手摸她胸，還整個人坐到對方身上舔胸部，強制猥褻被判刑。圖／ingimage
高台中74歲黃姓老翁開設神壇，他趁1名高中少女來收驚時帶進小房間脫衣，自稱要「傳功力」就伸手摸她胸，還整個人坐到對方身上舔胸部，強制猥褻被判刑。圖／ingimage

房間 猥褻 鹹豬手

延伸閱讀

妙齡女被灌醉…斷片後驚醒見下體一絲不掛 好友脫她褲一旁自慰遭判刑

宜蘭15歲少女與20歲男子死於套房 無遺書、打鬥痕跡

遭人蛇集團「8萬賣初夜」！少女僅拿400元 3男1女1嫖客全慘了

17歲少女誤喝防凍液！多器官衰竭陷命危 醫餵「5斤白酒」救回

相關新聞

舔胸伸手誆稱「傳功力」 台中7旬神棍收驚時性騷…高中少女訊息嘆：我髒了

台中74歲黃姓老翁開設神壇，他趁1名高中少女來收驚時帶進小房間脫衣，自稱要「傳功力」就伸手摸她胸，還整個人坐到對方身上舔...

妙齡女被灌醉…斷片後驚醒見下體一絲不掛 好友脫她褲一旁自慰遭判刑

台中張姓男子得知在酒店上班的女友人被灌醉，同事請他協助載女子回家，但張卻開到汽車旅館還趁女子不省人事時脫她褲子，自己在一...

SM性愛變性侵？她被控誣告二度獲無罪理由曝

彰化縣一名輕熟女在7年前透過網路平台，認識張姓男子，同年二人相約出遊後，在一家飯店內發生性關係，女子在事隔2年後，指控男...

士檢前書記官偵查大樓裝針孔 偷拍21女同事更衣洗澡判刑4年

士林地檢署前書記官林男，涉在偵查大樓盥洗室等處，裝設針孔偷拍同事更衣，3年內偷拍至少21名被害人，犯罪次數高達82次，遭...

21砲指部女士官偷運男友進部隊 情侶過年纏綿2夜遭舉報慘了

陸軍北部地區第六軍團位於桃園市平鎮區的21砲指部，農曆春節期間，一名周姓女士官將男友藏在後車廂「偷運」進營區，情侶兩人同...

襲胸女禮生還嗆「不能碰嗎？」 嘉義惡狼違反性騷擾遭起訴

嘉義縣黃姓男子去年4月間舉辦廟會進香活動，聘請身材凹凸有致女禮生，黃男涉嫌觸摸女禮生胸部後2人發生爭執，還嗆「不能碰嗎」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。