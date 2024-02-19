下體連蹭數十分鐘 台鐵、北捷痴漢猥褻3正妹遭訴

年輕男子金錫寬長期在台鐵區間車和台北捷運上多次當起痴漢，專挑正妹趁車廂人多時，刻意以下體頂撞、磨蹭被害人，時間長至數十分鐘。一名被害人憤怒之餘，以手機拍下金男照片，在知名社群網站Dcard上刊登標題為「區間車上的變態慣犯」的PO文並報警，文章也吸引另外2名遭狼爪的正妹提告，新北地檢署依強制猥褻罪將金男起訴。

警方原以性騷擾罪嫌將金男送辦，但檢察官認定，金男8次犯行中，無視於被害人以閃避、眼神對視或隨身物品阻擋等方式拒絕被碰觸，仍執意以強行以生殖器緊貼或撞擊女方臀部，過程短則30秒、1分鐘，長則數十分鐘已違反被害人意願及侵害性自主權，非僅止對被害人身體為偷襲或短暫性的不當觸摸行為，因此改以強制猥褻罪嫌論罪。

去年7月間，其中一名被害人在Dcard上發文，表示自己同年4月起共遇到金男這位變態5次，指控男方趁火車尖峰時段人擠人時，一直用下體頂別人的屁股，「出沒時間、地點是新竹到基隆的區間車，固定早上7:58鶯歌上車，9號車廂，在台北站下車，轉乘捷運藍線往南港」，在內文還附上多張「這名變態的長相」。

警方介入偵辦後，又有2位正妹報案，表示看到上述PO文後，驚覺自己遭到同一名痴漢狼爪，同樣對金男提告。檢警查出，金男自2022年8月底至去年5月中，共對3名被害人各3次、2次、3次犯案，地點遍布新北市板橋、樹林、鶯歌的區間車及台北捷運板南線。

檢警調查，金男行徑大膽囂張，不僅會在台鐵區間車上搜尋下手對象，即便被害人察覺遭猥褻不斷在車廂內閃避，金男仍會死黏不放，直到車廂內乘客下車散去，才願意罷手。