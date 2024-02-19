買春女大生竟是泰籍變性人 嫖客頻乾嘔連便當也吃不下
新北市淡水警分局日前在淡江大學附近出租套房，查獲冒充女大生從事性交易，帶回31歲泰籍「女子」和57歲嫖客，在派出所查驗護照赫然發現性別註記為「男性」，嫖客頓時吃不下便當，還頻頻乾嘔。
警方是在網路論壇看見媒介性交易廣告，應召站打著「女大生」、「小隻馬」等噱頭攬客，還刻意選在學校附近租賃套房營業，員警上個月30日傍晚前往淡水區北新路某大樓埋伏在樓梯間，耳貼牆壁聆聽房內聲響。
後趁大門開啟立刻上前表明身分，當場查獲林姓嫖客及泰籍女子，2人面對警方盤問坦承已完成性交易，房內查扣未使用的保險套6個、潤滑劑1瓶、監視器鏡頭1支、智慧門鈴1個及交易所得2700元。
警方將2人帶回派出所調查，提供晚餐便當，後來發現泰籍「女子」動過變性手術整形，護照仍註記為「男性」，去年4月持觀光簽證入境，嫖客聽聞難以置信張大嘴巴頻頻作嘔，擱下便當說他不想吃了。
嫖客警詢後依違反社會秩序維護法移送裁處，泰籍男子移送移民署專勤隊收容，另涉妨害風化部份，將持續追查幕後應召站集團。
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