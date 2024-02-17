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網路惡狼…話術洗腦 約獨處伸狼爪

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

網路交友性侵案件日漸增多，許多網友會透過「話術」，創造單獨相處的機會，增加性侵得逞機率。示意圖／ingimage
網路交友性侵案件日漸增多，許多網友會透過「話術」，創造單獨相處的機會，增加性侵得逞機率。示意圖／ingimage
「要來我家玩貓嗎？」「可以單獨出來聊聊嗎？」網路交友性侵案件日漸增多，且初次見面就遭性侵的比率高，許多網友會透過「話術」，創造單獨相處的機會，增加性侵得逞機率。衛福部國健署盤點話術陷阱，盼民眾能提高警覺，同時也呼籲家有未成年子女的家長，需高度留意子女的生活與上網情況。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼說，網友相約見面前，應多加查證，可從對方的自我介紹、照片、貼文著手，如果對方的自我介紹或對話過程中，強調自己「有車有房」並強化自己的職業、薪水或車子型號等，得思索對方的目的恐不是真心想要交朋友，而藏有炫富甚至有「包養」的暗喻。

與網友第一次見面應相約在人多的地方，若首次見面，對方就以「我開車去接你」、「可以約我家」等，要求在私人空間見面就得多加留心，從未實際見過面的二人，首次見面就約在非公開場合，恐會有人身安全。

蔡維誼說，有些網友話術高明，會以「我心情不好，可以單獨陪我出來聊聊嗎？」用心情不好得到同情，進而卸下心防，特別是第一次見面就以這樣方式相約見面，需格外提防。另外，當網友說「我家床／電視很大」「想玩不一樣的遊戲嗎？」「來我家玩，但不要跟別人說」，這種話術需高度警覺，對方意圖不軌的成分高。

蔡維誼呼籲，如要單獨與網友見面，事前可告知親友，有異狀可隨時聯繫、幫忙脫身，赴約時別喝對方準備好的飲料，也不要在私人空間見面。

衛福部

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