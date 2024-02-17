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跆拳教練狎11女童 判關29年半

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北市呂姓跆拳道教練，涉嫌自2019年起至2022年止，先後性侵、猥褻道館內11名女童，遭新北地院重判徒刑29年6月。示意圖／Ingimage
新北市呂姓跆拳道教練，涉嫌自2019年起至2022年止，先後性侵、猥褻道館內11名女童，遭新北地院重判徒刑29年6月。示意圖／Ingimage
新北市已婚呂姓跆拳道道館教練，被控性侵猥褻道館內十一名女童，並拍下數百張不雅照片，年紀最小僅七歲。由於全部家長皆不願原諒呂男，新北地院認定，呂男以教練身份，趁女童對兩性關係懵懂好奇階段，利用被害人對其信任和敬畏犯案共一○九次，惡性重大，依違反兒少性剝削防制條例等罪，重判二十九年六月徒刑。

合議庭認定，呂男犯引誘使兒童或少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，共九十九罪；引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪一罪；對未滿十四歲女子為性交罪共九罪，宣告刑期總和逾三百年，基於刑法有期徒刑執行刑不得超過三十年，最後合併定執行刑二十九年六月，已接近天花板。

判決指出，呂男自二○一九年四月起，接連性侵兩名女童及親吻、猥褻九名女童。首位受害的十歲女童，在道館小房間內遭性侵和拍攝不雅照，年齡最小的受害女童僅七歲，被害時間最久，長達兩年多，期間被猥褻五十一次並拍下不雅照；其餘被害人則落於十二、三歲，被害次數一到十九次不等。

起初呂男辯稱遭誣陷，直到檢警自他查扣的手機、電腦內，發現數百張被害女童不雅照，呂男才坦承拍照，仍狡辯有得到同意。

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