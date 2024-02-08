NONO涉性侵 2案發回北檢續查

藝人NONO（陳宣裕）涉及性侵、性騷多女。圖／聯合報系資料照片

藝人NONO（陳宣裕）去年遭網紅小紅老師指控，曾對逾廿名女子涉犯性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女等罪，共十名被害人提告。台北地檢署偵結三案，以罪證不足處分不起訴。有兩案原告不服處分結果，向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署審查後認為偵查不完備，將兩案發回北檢續查。

北檢去年十二月偵結三案，考量三名被害人僅單一指述、NONO扣案手機無與三女聯繫資料、供詞與證詞有出入，缺乏其餘佐證等，處分不起訴。另小紅老師等七名被害人因北檢無管轄權為由，移轉士林地檢署。

小紅老師去年六月指控，NONO廿年來利用臉書、微信、ＩＧ或電視台工作之便，對逾廿名女性涉犯性侵等罪嫌，共十名被害人提告。檢方曾兩度傳喚NONO到庭，勘驗下體。NONO偵訊時否認三人指控、稱沒印象。

不起訴三案中，一案為某會館按摩師稱，二○一○年她在會館替NONO按摩服務時遭壓制、強吻並揉胸；另一案則是一名女網友指控，二○一一年十二月間，她在白色賓士休旅車內遭NONO強吻及揉胸；第三個被害人為某會館芳療師，二○一一至二○一三年間她在包廂替NONO油壓按摩時遭性侵。

檢方不起訴處分後，女網友及芳療師不服處分結果，向高檢署聲請再議。高檢署審查後認為偵查不完備，日前將兩案發回北檢續查。