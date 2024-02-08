聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：性平教育未落實 縱容狼師

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

學者認為，校方未落實性平教育，將給狼師可乘之機。 （示意圖，非新聞當事人） 聯合報系資料照
學者認為，校方未落實性平教育，將給狼師可乘之機。 （示意圖，非新聞當事人） 聯合報系資料照
南投縣某國小棒球教練涉嫌長期性侵小球員卻持續任教，校方表示事前不知情。學者認為，校方未落實性平教育，也未強制教師避免和學生在非公開場所單獨相處，給了狼師可乘之機。

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授郭麗安說，兒童在發展階段，不容易辨認不適當人際互動，對於教練要求單獨相處或碰觸身體很難抗拒；教育部要求學校務必落實性平教育，讓學生清楚知道哪些行為不恰當，並主動向其他教師或校方反映，以免身體權受侵害。

郭麗安認為，校園性平教育不能流於表面，讓狼師有機會利用身分、師生權力不對等關係，一再傷害學童。

她說狼師對兒童誘騙時，常會使用權力與師生身分關係，以不同形式加害學童，有徵兆可循。如經常與個別學生獨處，校方如果主動詢問學生，就能及時發現教練有不當行為。

另外，學生如確實瞭解性平教育，在教練碰觸私密部位、或以言語暗示性行為時，就會主動告知其他老師或校方，不至於十年來都無人察覺。

郭麗安說，教練和學生關係比一般師生更緊密，不論教練或校方，都應懂得保護學生也自保；學校應明確規範，避免教練和學生獨處，教練碰觸學生身體也應事先明確說明，某些身體部位不能碰觸，避免不必要糾紛，也確實保護學生。

性侵 教師 教練 教育部 狼師

延伸閱讀

南投黃姓棒球教練伸狼爪10年 多名小球員遭猥褻、性侵

高雄狼師11年猥褻7男童「1人遭染指50次」 市府查黑數

高雄7小學男童遭狼師猥褻 任職11年...檢憂受害人恐更多籲出面指證

國中數學狼師教室藉口「矯正駝背」襲胸摸下體 侵害十名女學生

相關新聞

南投棒球教練涉性侵 逾10童受害

南投縣某國小棒球教練自稱將小球員當自己孩子照顧，但卻遭控涉嫌對小球員猥褻、性侵十年以上，至少十多名學童受害，目前已有六人...

教練性侵小球員校方不知情 學者點出校園安全2死角

南投縣國小教師兼棒球教練涉嫌長期性侵小球員，家長指控教練早有猥褻、性侵球員記錄，學校依舊聘用導致更多學生受害，校方卻表示...

學者：性平教育未落實 縱容狼師

南投縣某國小棒球教練涉嫌長期性侵小球員卻持續任教，校方表示事前不知情。學者認為，校方未落實性平教育，也未強制教師避免和學...

NONO涉性侵 2案發回北檢續查

藝人NONO（陳宣裕）去年遭網紅小紅老師指控，曾對逾廿名女子涉犯性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女等罪，共十...

色喊不摸沒法幫「辦事」…廟公車內襲胸判6月 桃院駁回檢方上訴：已有悔意

桃園66歲羅姓廟公前年駕車搭載女信徒時伸狼爪，以「若不碰胸部、下體，沒辦法幫妳『辦事』喔」要脅，隨即在車內對女子襲胸又摸...

為家暴蒐證竟有意外發現 她見丈夫偷吃人妻「炫耀舌功」成鐵證…囂張對話曝

陳姓人妻因遭家暴憤而找來徵信社跟監丈夫陳男蒐證，未料卻發現丈夫竟偷吃人妻李女，陳女將證據轉交給李女丈夫黃男，黃男因此憤而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。