學者：性平教育未落實 縱容狼師

學者認為，校方未落實性平教育，將給狼師可乘之機。 （示意圖，非新聞當事人） 聯合報系資料照 南投縣某國小棒球教練涉嫌長期性侵小球員卻持續任教，校方表示事前不知情。學者認為，校方未落實性平教育，也未強制教師避免和學生在非公開場所單獨相處，給了狼師可乘之機。

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授郭麗安說，兒童在發展階段，不容易辨認不適當人際互動，對於教練要求單獨相處或碰觸身體很難抗拒；教育部要求學校務必落實性平教育，讓學生清楚知道哪些行為不恰當，並主動向其他教師或校方反映，以免身體權受侵害。

郭麗安認為，校園性平教育不能流於表面，讓狼師有機會利用身分、師生權力不對等關係，一再傷害學童。

她說狼師對兒童誘騙時，常會使用權力與師生身分關係，以不同形式加害學童，有徵兆可循。如經常與個別學生獨處，校方如果主動詢問學生，就能及時發現教練有不當行為。

另外，學生如確實瞭解性平教育，在教練碰觸私密部位、或以言語暗示性行為時，就會主動告知其他老師或校方，不至於十年來都無人察覺。

郭麗安說，教練和學生關係比一般師生更緊密，不論教練或校方，都應懂得保護學生也自保；學校應明確規範，避免教練和學生獨處，教練碰觸學生身體也應事先明確說明，某些身體部位不能碰觸，避免不必要糾紛，也確實保護學生。