南投棒球教練涉性侵 逾10童受害

南投縣某國小棒球教練長期對球員猥褻、性侵，遭檢方聲請羈押禁見獲准。圖／本報資料照片 南投縣某國小棒球教練自稱將小球員當自己孩子照顧，但卻遭控涉嫌對小球員猥褻、性侵十年以上，至少十多名學童受害，目前已有六人提告。南投地檢署前天拘提他，依違反兒少法、妨害性自主罪嫌聲請羈押禁見獲准；檢方呼籲受害學童、家長勇於出面指證，檢方必為學童伸張正義。

家長指控，這名未婚的棒球教練早年便有猥褻、性侵球員紀錄，因受害學童和家長同意和解，事態沒有擴大，學校不明狀況聘用這樣的狼師，沒想到他故態復萌，繼續對小球員伸出狼爪，犯行時間超過十年。

南投縣教育處表示，這名兼任棒球隊教練的教師涉嫌猥褻、性侵學童，學校已依性平法召開性平會做出停聘處分，並組成調查小組瞭解案情；教育處並無這名教師猥褻或性侵通報紀錄，對於家長指控也會調查校方是否知情或隱匿。學校則表示，不知道這名教師有妨害性自主紀錄，否則絕不會聘用。

學生家長檢舉，這名在南投縣某國小擔任教師並兼任學校棒球隊教練的男子，利用執教機會，對小球員長期猥褻甚至性侵。檢察官吳慧文指揮警方連日蒐集證據，前天搜索教師住處及辦公室，拘提到案。

因不僅一名學童指證遭到棒球教練愛撫、要求發生性行為，且目前已有六人提告；檢察官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串證人，並反覆實行同一犯罪行為，向法院聲請羈押禁見，法官審理後裁准羈押禁見。

據了解，這名教師執教多年，自稱熱愛棒球，因此擔任球隊教練，多次率團出賽獲獎。他曾自述，將小球員當成自己孩子，除了要求球技和訓練，更關心球員生活狀況，甚至半夜會巡視就寢狀況，幫球員蓋被子。

南投地檢署表示，會持續深入偵辦，呼籲曾經遭受侵害的學童或家長勇於出面指證及提出告訴，協助提供更多證據或資訊，以利釐清案情，檢方必為被害人伸張正義。