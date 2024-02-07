警見2名15歲少女穿短裙「濃妝豔抹」坐檯陪酒 萬華茶室負責人慘了

台北市萬華區茶室施姓負責人為招攬業績，雇少女坐檯，警方接獲檢舉有未成年女子脫衣陪酒，查獲2名濃妝艷抹的15歲少女；台北地院審理，認定施犯兒少性剝削防制條例，判他應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。

法官依2個兒童及少年性剝削防制條例「共同意圖營利容留使少年坐檯陪酒」罪各判施有期徒刑5月，定應執行刑。施可上訴。

檢方指控，萬華區「春XX軒」茶室為招攬生意、增加男客消費意願，同月23日、26日分別雇2名15歲少女擔任女陪侍，從事坐檯陪酒、伴唱工作，薪資每檯200至300元，少女可自行保留小費。

萬華分局龍山派出所2021年3月2日接獲報案稱有未成年人脫衣陪酒，前往查察，果然查獲2名15歲少女，施姓負責人移送法辦後起訴。

施坦承是茶室負責人，否認招募、容留、媒介少女坐檯陪酒，施辯稱，茶室是單純的卡拉OK店，2名少女是他乾女兒的朋友，會一起在店裡玩，不是店裡員工。

不過，其中1名少女證稱有在茶室上班，由施面試，施還要求留自拍照，工作的地點是有小包廂可以唱歌的地方，可與綽號「媽咪」的越南女子領錢。

另名少女稱，她的工作內容是陪客人聊天、喝酒、玩骰子，輸了要喝酒，施偶爾會出現在店裡或是接送她上下班。

法官調查，少女手機內有茶室的簽到表照片，簽到表就是2名少女工作時所需填寫並計算每日薪資的資料，證明2名少女證述無訛，施姓負責人的辯解與事實不符，難以採信。

法官認為，坐檯少女手機內拍攝有在茶室內穿著短裙、臉部化妝、手持酒瓶、酒桶等照片，以2名少女的年齡，如不是有特殊需求，實在難以有濃妝豔抹、接觸酒精的必要，2名少女的證述可信。

合議庭認為，施經營有女陪侍的茶室，如能提高客人來店消費的意願、延長客人消費的時間，均可提高營運收入，施身為茶室經營者，主觀上顯有藉雇用未成年女子營利的意圖。

判決說，施留容未成年少女坐檯陪酒，危害善良風俗，扭曲少女的價值觀，審酌他否認犯行，依法判決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康