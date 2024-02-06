找走失鸚鵡…妙齡女被人夫約喝酒 遭強逼摸鳥指侵

台中市一名妙齡女子前年間因飼養的鸚鵡走失，在和平區詢問認識的朋友，當時已婚的張姓男子碰巧在附近喝酒，女子找到鸚鵡，在張的邀約下，前往其住處喝酒，張趁機親吻女子嘴巴、撫摸腰部，最後脫褲露鳥，拉女子碰觸其下體，還伸手指侵入女子下體逞慾，二審認為張犯行未達女子不能抗拒程度，依強制性交罪，判刑3年2月，比一審略輕。

判決指出，台中市和平區已婚張姓男子叔叔經營民宿，與被害女子是鄰居，女子飼養鸚鵡在前年7月19日晚間走失，她沿途詢問，找到張男叔叔經營的民宿詢問，當時張男在該處喝酒，後來因女子找到鸚鵡，在張男提議，邀約幫忙餵狗為由，女子同意前往張男住處喝酒、聊天。

2人在住處聊天喝酒後，張男提議要女子親吻，女子以為是部落原住民之間示好舉動，因此親了張男臉頰，未料張男順勢將嘴嘟起，導致女子親吻到張男嘴巴，張隨後在女子未同意狀況下，以手撫摸女子腰部，還將手伸進女子衣服內，撫摸胸部，女子直說「不要」，但張仍將褲子脫掉，強拉女子的手撫摸下體，甚至以手指侵入女子下體方式性侵。

女子隔天下山後向警方報案，張男矢口否認犯行，辯稱當時雙方都有喝酒，「情投意合」，互相親吻擁抱，但否認有將手指侵入女子下體，「所作所為都有經過同意」。

台中高分院審結，採信女子及其他曾目睹經過的證人證詞，加上女子的下體、內褲有驗出張男的DNA，認為張男有對女子犯下強制性交的犯行，不過未達妨害女子自由意思，不能抵抗的「強暴、脅迫」程度，依強制性交罪，判刑3年2月，比一審判刑3年4月，刑度略輕，仍可上訴。

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