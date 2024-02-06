彰化小六女童遭21歲人夫染指自傷 忍2年訴苦姑姑曝光全案

彰化縣一名少女在2019年讀國小六年級時，認識蕭姓人夫，二人發展為男女朋友，但蕭男因難忍性欲，曾違反少女意願，逼少女口交、性侵得逞，少女事後自認無證據，「沒有人會相信我」曾自殘，少女在隱忍2年後，才向姑姑透露此情，蕭在法院審理時，否認涉案，質疑少女說詞有疑，二審認定蕭有猥褻、性侵犯行，判刑7年8月，仍可上訴。

判決指出，年約21歲的蕭姓男子是人夫，2019年7月間，認識一名國小六年級剛畢業的女童，二人發展為男女朋友關係，不過蕭男在交往期間，因克制不住自己的性欲，涉嫌趁騎機車載女童機會，將女童載往偏僻地點，拉著女童的手，協助他「打手槍」，同年又在女童的住處，見女童在用電腦時，詢問女童「要不要打砲」，女童拒絕，直說「長大再說」，但蕭仍掏出下體，逼女童口交、性侵下體得逞。

女童在案發後因自認「沒有人會相信」，沒有向家人透露，也沒有向警方報案，但曾受不了壓力自殘。女童隱忍2年，在讀國中時，才趁一次與姑姑聊天的機會，向姑姑談及埋藏內心的秘密，姑姑得知後向校方告知，校方依規定通報警方。

蕭男到案後否認犯行，承認有與女童交往，但雙方「只有牽手而已」，否認有女童指控的犯行，也說女童有逃學、交往狀況複雜的狀況，甚至在國中期間，也有交往的男朋友，女童說詞並不可信，否認犯罪。

台中高分院審理時認為，此案除了有女童的說法之外，也有女童姑姑、校方，以及社工性侵害通報表、女童與蕭男合照、書寫的生日卡片等證據，認為女童說法可採，分別認定蕭男有猥褻、對未滿14歲少女強制性交的犯行，分別判刑8月、7年6月，應執刑7年8月，仍可上訴。