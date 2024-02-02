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男師任教高雄多校 涉猥褻7男童
在高雄多間國小擔任族語外聘教師的56歲戴姓男子，涉嫌在任教期間猥褻多名國小男童，還將猥褻畫面拍照珍藏，高雄檢警獲報後，循線將他查緝到案，目前已知7名男童受害，但戴男穿梭高雄多校任教11年，檢警估受害人數恐不只7人，呼籲曾遭戴男猥褻的受害者出面報警，協助檢警查辦。
今年初有被害男童向警方報案，指遭學校教族語的戴男撫摸生殖器或臀部，甚至還拍下體照片珍藏，存在個人硬碟中。檢警獲報後展開追查，本月16日前往戴男住處搜索，將他拘提到案，發現兩名男童上完族語課後遭戴男留在教室，長年遭染指，分別遭猥褻50次、60次。
另在查扣的電腦中發現戴7年前在住處拍下猥褻兒童影像，根據清查資料及提告被害人，已知有7名男童受害。當天雄檢婦幼專組主任檢察官劉慕珊、檢察官張雅婷複訊，考量戴有逃亡、再犯可能，隨即依加重強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌聲押戴男獲准。
戴男在高雄多間國小任職長達11年，檢方近日清查相關資料，發現戴男猥褻對象年齡層相近，犯罪次數多，懷疑不只7人受害，呼籲曾受猥褻男童、家長出面指證，協助檢警掌握更多證據，釐清戴男涉案程度。
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