台中妙齡女應徵住家洗廁所全身濕、控雇主扒光性侵 這原因敗訴

台中市一名妙齡女子在3年前透過軟體，應徵到高姓男子住處洗廁所，女子事後指控高在她洗廁所天花板，全身衣物濕透時，脫光她衣物，以手指侵入其下體，一邊打手槍方式性侵。高否認涉案，反控女子編造情節。一審認為，此案僅有女子指控，沒有其他證據補強，判高無罪。

判決指出，台中市高姓男子在2021年6月間，先在「小雞上工」的APP張貼應徵洗車的工作，一名妙齡女子應徵，後來因故取消後，高再以手機邀約女子，在同年月7月27日，前往高住處清洗廁所天花板，高提醒要帶換洗衣物，工資為1000元。

不過女子前往清洗高男廁所後的29天，才向警方報案，指控遭高男性侵。女子指控，當天前往高住處時，因她身高較矮，清洗天花板過程，高不斷靠近她，還利用幫忙扶她的機會，以雙手撐住她的腋下，有很多肢體碰觸。

女子指控，高以水沖天花板時，弄濕她衣物，高即強脫她的衣服，趁她全裸時，不斷以下體磨蹭她屁股，還將她拉到床上，因她夾住下體，高僅一邊用手指侵入她下體，一邊打手槍射精在其肚子上逞欲。

台中地院審理時，高男否認涉案，強調女子有到住處清洗廁所，更換衣物，但他沒有碰女子，因與女子由財務糾紛，遲未付款1000元酬勞，女子才捏造性侵情節，如果女子有被性侵，應該要馬上報警，而非事隔29天後才提告、驗傷。

法官審酌，此案有測謊、醫院驗傷單、精神評估報告等證據，但都因測謊時有瑕疵、驗傷時間與案發時間相隔太遠、精神評估無創傷後壓力症候群等認定，無法作為此案的補強證據，此案僅有女子單一指述，與高男的供述相差甚大，認定此案證據不足，無法讓合議庭形成有罪心證，判高無罪，仍可上訴。