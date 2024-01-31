快訊

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

蘇利文：台海危機是最重大風險 美國得強力外交與嚇阻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中妙齡女應徵住家洗廁所全身濕、控雇主扒光性侵 這原因敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名妙齡女子在3年前透過軟體，應徵到高姓男子住處洗廁所，女子事後指控高在她洗廁所天花板，全身衣物濕透時，脫光她衣物，以手指侵入其下體，一邊打手槍方式性侵。高否認涉案，反控女子編造情節。一審認為，此案僅有女子指控，沒有其他證據補強，判高無罪。

判決指出，台中市高姓男子在2021年6月間，先在「小雞上工」的APP張貼應徵洗車的工作，一名妙齡女子應徵，後來因故取消後，高再以手機邀約女子，在同年月7月27日，前往高住處清洗廁所天花板，高提醒要帶換洗衣物，工資為1000元。

不過女子前往清洗高男廁所後的29天，才向警方報案，指控遭高男性侵。女子指控，當天前往高住處時，因她身高較矮，清洗天花板過程，高不斷靠近她，還利用幫忙扶她的機會，以雙手撐住她的腋下，有很多肢體碰觸。

女子指控，高以水沖天花板時，弄濕她衣物，高即強脫她的衣服，趁她全裸時，不斷以下體磨蹭她屁股，還將她拉到床上，因她夾住下體，高僅一邊用手指侵入她下體，一邊打手槍射精在其肚子上逞欲。

台中地院審理時，高男否認涉案，強調女子有到住處清洗廁所，更換衣物，但他沒有碰女子，因與女子由財務糾紛，遲未付款1000元酬勞，女子才捏造性侵情節，如果女子有被性侵，應該要馬上報警，而非事隔29天後才提告、驗傷。

法官審酌，此案有測謊、醫院驗傷單、精神評估報告等證據，但都因測謊時有瑕疵、驗傷時間與案發時間相隔太遠、精神評估無創傷後壓力症候群等認定，無法作為此案的補強證據，此案僅有女子單一指述，與高男的供述相差甚大，認定此案證據不足，無法讓合議庭形成有罪心證，判高無罪，仍可上訴。

台中市高姓男子在3年前透過網路找女子洗廁所，遭女子指控性侵，台中地院判高無罪。示意圖／ingimage
台中市高姓男子在3年前透過網路找女子洗廁所，遭女子指控性侵，台中地院判高無罪。示意圖／ingimage

廁所 天花板 性侵 提告

延伸閱讀

假通靈真淫魔！惡狼不認錯又不賠償 彰化地院判5年6月

日本女星自爆遭下藥性侵！「大咖歌手」殘忍施暴

狂踩妻頭臉50次再性侵、燒陰毛、拍裸照致死 變態人夫判無期定讞

日本女星自爆遭下藥性侵！「大咖歌手」殘忍施暴

相關新聞

台中妙齡女應徵住家洗廁所全身濕、控雇主扒光性侵 這原因敗訴

台中市一名妙齡女子在3年前透過軟體，應徵到高姓男子住處洗廁所，女子事後指控高在她洗廁所天花板，全身衣物濕透時，脫光她衣物...

酒醉女搭小黃被「撿屍」到摩鐵性侵 她一度錯怪運將...最終色狼落網

阮姓男子3年前見一名酒醉陌生女子獨自搭計程車，先開車尾隨到對方住處，再佯稱是朋友，將女子扶上自己的轎車，載到汽車旅館性侵...

影／蘆洲大叔尾隨搭訕少女摸髮 連續3次函送今天被拘提

新北市蘆洲區1名39歲游姓男子，多次在路上尾隨搭訕女學生，鬧得人心惶惶，警方連續3次依性騷擾將他函送法辦，日前檢察官直接...

假通靈真淫魔！惡狼不認錯又不賠償 彰化地院判5年6月

彰化縣67歲林姓男子自稱具特異體質，能化畫符通靈，對前來求助的婦女謊稱被人降咒，須到某汽車旅館化解，林男趁機猥褻婦人，食...

酒店包廂強吻小姐上下其手 他辯八大行業潛規則下場慘了

林姓男子前年底與友人至台南某酒店消費並叫小姐作陪，其中一小姐分身乏術，直至凌晨才前來包廂，同行均已離去，林不顧其反抗將她...

男網友引誘少女自拍裸照 傳訊恐嚇一命賠一命判刑4年1月

闕姓男子涉引誘未成年少女自拍裸，直至少女成年後想斷絕來往，又涉恐嚇散步裸照、傳訊息「一命賠一命」，被害人心生畏懼報案求助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。