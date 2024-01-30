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影／蘆洲大叔尾隨搭訕少女摸髮 連續3次函送今天被拘提
新北市蘆洲區1名39歲游姓男子，多次在路上尾隨搭訕女學生，鬧得人心惶惶，警方連續3次依性騷擾將他函送法辦，日前檢察官直接發交拘票給蘆洲警分局，今天將他拘提到案移送新北地檢署。
據了解，蘆洲區集賢路一帶自去年多次傳出有陌生中年男子，夜間在巷弄尾隨搭訕穿制服的國中、高中女學生，甚至伸手去觸碰女生的頭髮和肩膀，警方接獲報案，調閱監視器鎖定39歲游姓男子，將他帶回派出所調查。
游男沒有工作，供稱看到穿制服的女學生就會忍不住想要靠近搭訕，因為控制不了自己的行為，為此曾經看醫生求助。蘆洲警分局去年10月、12月、今年1月中旬，連續3次將他依違反性騷擾防治法函送法辦。
但是他可能都沒去開庭，日前檢察官直接發交性騷擾案的拘票給蘆洲警分局，員警今天中午將游男拘提到案，移送新北地檢署偵辦。
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