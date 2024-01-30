假通靈真淫魔！惡狼不認錯又不賠償 彰化地院判5年6月

彰化縣67歲林姓男子自稱具特異體質，能化畫符通靈，對前來求助的婦女謊稱被人降咒，須到某汽車旅館化解，林男趁機猥褻婦人，食髓知味後又稱需要她女兒幫媽媽斬斷爸爸的外遇，再載婦人女兒至汽車旅館性侵；林男惡行曝光後，矢口否認也拒絕賠償，經檢察官提起公訴，彰化地方法院判處5年6月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，林男自稱有通靈、畫符等異能及推拿證照，對求助的一名婦人謊稱她家陰氣很重，住處飲水機、床鋪都被下符咒，因左鄰右舍人多嘴雜，必須另找地方講話，婦人帶已成年女兒同往指定的汽車旅館。林男支開女子去買金紙祭改，對婦人伸出魔爪亂摸身體私密處，婦人雖覺奇怪但相信「法力」並未拒絕，女子回來，林男才住手。

林男見婦人的女兒年輕單純，色心大動，謊稱需到彰化市城隍廟祭拜斷婦人丈夫的爛桃花，但城隍廟「陰氣重」，必須年輕女子前往，婦人深信不疑，讓女兒隨林男同去作法，林男載往汽車旅館，謊稱先按摩再作法，叫女子脫衣然後上下其手，最後性侵得逞，未料事隔多日女子下體出血量大，就醫被發現遭性侵，林男惡行始曝光。

林男矢口否認猥褻性侵，推稱自己只有按摩，但兩名證人提出心理治療等證據，證稱女子遭性侵後對陌生人靠近感到不安恐懼。

彰化地院認為，林男對兩名被害人造成的恐懼迄難消除，惡性實在非輕，且林男否認犯行，均未與被害人等和解，地院並未感受到林男有絲毫悔悟知錯之心，難認其犯後態度良好，但兼衡他的手段、逾5年沒前科及家庭狀況，依涉犯強制猥褻罪共二罪，各處有期徒刑1年2月，又犯強制性交罪，處有期徒刑4年10月。應執行有期徒刑5年6月。