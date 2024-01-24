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按摩師指侵護理師 害她崩潰有陰影...連和老公擁抱都無法

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

江姓養生館按摩師傅5年前替一名女護理師按摩時，以有婦科問題為由，用手指碰觸女方下體再插入性侵得逞，他否認犯行還嫌護理師大腿太胖，但法院不採信他的說詞，最高法院依強制性交罪判刑3年6月定讞。

江是桃園市某足體養生館的按摩師傅，他2019年3月31日下午替護理師腳底及全身按摩時，假藉對方有婦科問題，需要按摩相關部位，而沒有經過對方同意，先用手觸摸女方恥骨一帶及私密部位，再以手指性侵得逞。

江否認犯行，供稱護理師表示大腿痠痛，所以他徵得同意後於加價時段替女子加強舒緩痠痛，但因對方大腿太胖，所穿著的日式和褲只能往上拉到7分或8分，他的手無法往上推，才請對方脫掉褲子，並用小毛巾蓋住女子下體，他是把手伸進去毛巾內來回推女子大腿，但沒有觸摸私密部位或性侵。

女子事後驗傷報警，更需要接受精神科治療，她表示案發後一直沒辦法睡覺，且有陰影在，她替男病人洗澡都會快速帶過，且也不敢看男醫生，對於男生有一種懼怕感，她唯一有性行為的對象是她的丈夫先生，但她從案發至今仍無法跟丈夫有任何親密行為，連擁抱都無法。

二審認為江身為按摩師傅，卻逞一己私慾，以手指性侵，造成護理師身心受傷，侵害性自主權利，破壞護理師對人的信任，且犯後均未能與護理師達成和解，或取得原諒及賠償損害，依強制性交罪判刑3年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

江姓養生館按摩師傅5年前以婦科問題為由，趁按摩時用手指性侵一名女護理師，最高法院依強制性交罪判刑3年6月定讞。示意圖／ingimage
江姓養生館按摩師傅5年前以婦科問題為由，趁按摩時用手指性侵一名女護理師，最高法院依強制性交罪判刑3年6月定讞。示意圖／ingimage

護理師 按摩 性侵

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