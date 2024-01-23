男指「3000／60分全」是按摩 檢警打臉：廣告一字未提

桃園八德邱姓男子年紀輕輕，未滿20歲就招攬蘇姓婦人加入網路應召站，懂得租屋經營「一樓一鳳」賺皮肉錢，平常由他在各社群、網路論壇發送按摩的性交易訊息招攬生意，以每次60分鐘代價3000元吸引男客，他並與接客的黃女六四分帳，開張月餘就遇警網路巡邏破獲，邱辯稱「3000／60分全」指的是按摩手法非性交易，但他在廣告中卻一字未提指油壓，桃園地檢署偵結，將邱男依妨害風化罪起訴。

起訴指出，今年23歲的邱姓男子2021年8月初招攬蘇姓婦人一起加入網路應召站，媒介男客與女子性交，透過LINE通訊軟體與不特定人傳頌性交易訊息聯繫，並由邱委由不知情陳姓友人在桃園區承租套房，容留黃姓女子與不特定男客從事性交，每次代價3000元，分別由黃女得1200、蘇婦得500、邱男則可得1300元。

同年9月間邱男又在某論壇刊登「單純自己接自己服務唷，讓我幫你舒緩一整天的疲勞，按摩時也可以陪你聊心事，可以的話也可以交朋友唷，我有自己的租屋房間，房間隱密安全非常乾淨，技術不是最好，但我努力親切的服務LINEXXXX」等文字的性交易廣告，遭桃園警分局員警網路巡邏發現。

警方於同年9月16日發現這段刊登暗示提供性交易的訊息後，就加了廣告中的LINE ID並與蘇婦聯繫，蘇利用LINE傳送「3000／60分全」等語的訊息，媒介黃女與喬裝員警進行性交易，當晚9點30分，喬裝員警進入「一樓一鳳」所在大樓，由黃接待員警、蘇婦在外把風，黃在員警進入套房後，立刻表明有提供全套性服務，費用3000元等，待員警佯稱同意後，表明身分將黃、蘇等人逮獲並循線查到邱男。

檢警調查時，邱否認犯行，以「我張貼相關訊息並不是性交易訊息，我不知道小姐有提供性交易服務，『3000／60分全』指的是指壓、油壓、粉壓」等語來辯稱；經查，核對邱男的廣告中，根本未提及「3000／60分全」指壓、油壓、粉壓等讓外界可理解為按摩相關項目，顯然所辯虛偽不實，再根據黃女指證全套性交易60分鐘3000元，可佐證邱男的訊息應指全套性交易，辯詞不足採信，犯行應勘認定。