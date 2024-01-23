聽新聞
test
0:00 / 0:00
又一樁 孔繁錦指侵少女判1年
曾參加益智節目被譽為「全台最聰明醫師」的孔子第七十四代子孫、精神科醫師孔繁錦，去年六月因在診間性侵女病患，被最高法院判刑四年定讞；他另涉二○二一年七月間在診間性侵另名十七歲未成年女病患，新北地方法院昨依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，判處一年徒刑。可上訴。
起訴指出，少女二○二一年五月底起，因身心疾病至孔位於新北市三重的診所就診，孔男涉利用多次治療逐步取得少女信任後，於同年七月十日中午趁少女男友離開時，以在臀部施打針劑為由，將少女帶到診間一旁注射室，對少女指侵得逞；當時擔任診所櫃台的孔妻就在門外。
少女事後驚慌失措離開診所，哭著打電話向男友和父親求助，並轉至另家精神科診所求診。接手陳姓醫師證稱，少女每次到診所就診時，一定要有男友陪同，否則無法獨自待在診所內，呈現明顯性受創者反應，出現精神解離情況，還有自殘、自殺情形，有明顯創傷後壓力症候群反應。
法院調查，少女曾在二○二二年五月十八日與網友對話中提及，「一開始我男友在都好好的，我男友去上班就這樣，（指孔）說要打針，結果想脫我褲子，我也有被摸過胯下、下體、屁股，我男友去問，醫生都不承認」，證明少女並非構陷孔男。
孔繁錦不願認罪，辯稱只有在門診後擁抱少女，握她的手並拍背表示關心，即便逾越該有尺度，充其量也只是性騷擾。合議庭認為，孔男身為少女醫師，竟為自身性欲、權勢性侵未成年病患，且犯後飾詞狡辯未見悔意，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言