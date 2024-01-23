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又一樁 孔繁錦指侵少女判1年

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦，去年10月才因在診間性侵女病患，遭最高法院判刑4年定讞，又因性侵另名未成年女病患遭新北地院判刑1年。圖／聯合報系資料照片
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦，去年10月才因在診間性侵女病患，遭最高法院判刑4年定讞，又因性侵另名未成年女病患遭新北地院判刑1年。圖／聯合報系資料照片
曾參加益智節目被譽為「全台最聰明醫師」的孔子第七十四代子孫、精神科醫師孔繁錦，去年六月因在診間性侵女病患，被最高法院判刑四年定讞；他另涉二○二一年七月間在診間性侵另名十七歲未成年女病患，新北地方法院昨依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，判處一年徒刑。可上訴。

起訴指出，少女二○二一年五月底起，因身心疾病至孔位於新北市三重的診所就診，孔男涉利用多次治療逐步取得少女信任後，於同年七月十日中午趁少女男友離開時，以在臀部施打針劑為由，將少女帶到診間一旁注射室，對少女指侵得逞；當時擔任診所櫃台的孔妻就在門外。

少女事後驚慌失措離開診所，哭著打電話向男友和父親求助，並轉至另家精神科診所求診。接手陳姓醫師證稱，少女每次到診所就診時，一定要有男友陪同，否則無法獨自待在診所內，呈現明顯性受創者反應，出現精神解離情況，還有自殘、自殺情形，有明顯創傷後壓力症候群反應。

法院調查，少女曾在二○二二年五月十八日與網友對話中提及，「一開始我男友在都好好的，我男友去上班就這樣，（指孔）說要打針，結果想脫我褲子，我也有被摸過胯下、下體、屁股，我男友去問，醫生都不承認」，證明少女並非構陷孔男。

孔繁錦不願認罪，辯稱只有在門診後擁抱少女，握她的手並拍背表示關心，即便逾越該有尺度，充其量也只是性騷擾。合議庭認為，孔男身為少女醫師，竟為自身性欲、權勢性侵未成年病患，且犯後飾詞狡辯未見悔意，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

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