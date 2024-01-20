少女逃家男友獸性大發變淫狼 不顧2室友在房硬上她
潘姓男子3年前與少女甫結識，6天後，少女逃家被潘男載回高雄市租屋處，凌晨時分，潘男不顧少女拒絕且同寢2室友在房內，逕自褪去少女衣物性侵得逞，5分鐘後，少女進浴室欲沐浴，潘又獸性大發侵犯她；事後少女在父親陪同下報案提告，橋頭地院一審判潘4年6月，潘上訴高雄高分院，遭駁回。
判決指出，少女為了逃家，當晚請潘男載她返回至租屋處，翌日凌晨時分，在租屋處浴室，少女合意接受潘男發生親密性行為，但萬萬沒想到，當少女返回房內，潘男竟不顧少女拒絕，在還有另兩名室友的房內，強暴她。
「我一直往後退，但他往前又把我拉回去。」少女說，起初就拒絕潘男並把褲子拉住，卻被潘強行脫去衣物，少女大嘆反抗沒用被對方性侵得逞。
怎料，潘男食隨知味獸性大發，少女說，才間隔約5分鐘後，潘男竟進到浴室對少女她身材很好，一看就想性侵她，當下少女以手推擠企圖抵擋，但潘男將少女雙手抓住，同時掰開少女雙腿一再侵犯她。
少女指出，當晚潘男租屋處共有4人，睡在同一房間，其他2人睡在床上，潘與少女睡在地板上。案發前少女曾傳兩至三條微信訊息給林姓友人，告知對方不喜歡潘男違反意願頻繁欲發生性行為，後來案發前友人也親口告知，曾勸告過對方。
法院審酌，少女歷次證述內容相符，倘非親身經歷且記憶深刻，在已事過境遷達1年3月餘，不容易在審理時，還能與先前偵查有一致指述。
再者，案發時少女與潘男為情侶，少女證稱第一次性行為有同意，並在浴室內發生，可見少女能清楚分辨當天多次性行為，顯無預謀或刻意製造事端構陷對方，致使自己陷於偽證罪責的理由。
據凱旋醫院心理鑑定結果，少女已有部分創傷後壓力症徵狀，事隔5個月後，少女仍會食不下嚥，會遭性侵的惡夢，此外，少女在路上見到與潘男類似特徵，會想去攻擊或是殺對方，有易怒，需要靠大吼大叫、打人、打牆壁或是摔東西才能舒緩，學業的部分無法集中注意力，還曾休學近一個月。
潘男不僅否認犯行，迄今也未能獲取少女諒解，少女及其父均盼法院從重量刑，而潘過去曾因妨害性自主案件入獄，如今5年內再犯，已屬累犯；橋院一審認，潘罪證明確，二審認原判決，量刑應屬適當，駁回潘上訴。
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